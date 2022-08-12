Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Christian Fassnacht'ı kadrosuna katmak istiyor. İsviçreli yıldız için kulübüyle görüşmeler devam ederken, 28 yaşındaki futbolcunun sakatlığı Beşiktaş yönetimini tedbirli olmaya itti.
FASSNACHT İÇİN SAKATLIK TEDBİRİ
Sezona 4 maçta 2 gol ve 1 asistle başlayan Fassnacht için Beşiktaş, sağlık kontrolleri aşamasında tedbirli olma kararı aldı. Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in çok istediği futbolcuya dizindeki sakatlık sebebiyle kapsamlı bir test yapmayı planlıyor.
GECİKMEDEKİ SORUN BONSERVİS
Her iki kanatta da oynayabilen futbolcu için yönetim Young Boys ile henüz anlaşma sağlayamadı. Beşiktaş, kanat oyuncusu için 4 milyon euro olan bonservis bedelini aşağıya çekmeye çalışıyor. Futbolcu, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı gibi daha önce tesis ve stadı da gezmişti.
FASSNACHT İÇİN SAKATLIK TEDBİRİ
Sezona 4 maçta 2 gol ve 1 asistle başlayan Fassnacht için Beşiktaş, sağlık kontrolleri aşamasında tedbirli olma kararı aldı. Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in çok istediği futbolcuya dizindeki sakatlık sebebiyle kapsamlı bir test yapmayı planlıyor.
GECİKMEDEKİ SORUN BONSERVİS
Her iki kanatta da oynayabilen futbolcu için yönetim Young Boys ile henüz anlaşma sağlayamadı. Beşiktaş, kanat oyuncusu için 4 milyon euro olan bonservis bedelini aşağıya çekmeye çalışıyor. Futbolcu, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı gibi daha önce tesis ve stadı da gezmişti.
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