Beşiktaş'tan Atiba'ya özel tören

Beşiktaş, Konyaspor maçında futbol kariyerini noktalayacak olan Atiba'ya özel bir veda gerçekleştirecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Atiba'ya özel tören
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25 Mayıs 2023 08:49
Beşiktaş'ın emektar kaptanı Atiba Hutchinson sezonun son haftasında Vodafone Park'ta Konyaspor'la oynanacak maçta kariyerini noktalayacak.

Kartal'a 2013'te PSV'den transfer olan ve tam 10 yıldır aralıksız siyah-beyazlı formayı giyen 40 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusu, Konyaspor karşılaşmasında taraftarlara veda edecek.

Siyah-beyazlı yönetim maçtan önce düzenlenecek törende Atiba'ya teşekkür plaketi verecek.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in Atiba'yı karşılaşmanın kadrosuna alması ve son bölümlerde sahaya sürmesi bekleniyor.

 

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