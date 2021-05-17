Beşiktaş'ta yeni sözleşme görüşmesi

Süper Lig'de Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıran Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi bitiyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yalçın'la yeni sözleşme için bir araya gelecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yeni sözleşme görüşmesi
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17 Mayıs 2021 08:20
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ziraat Türkiye Kupası finalinin hemen ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme için bir araya gelecek.

Çebi'nin başarılı hocaya en az 2 senelik yeni kontrat önereceği ifade edildi.

Yeni sözleşmede Yalçın'ın yıllık ücretine de hatırı sayılır bir zam yapılacağı öğrenildi.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Şampiyonluğun geldiği Göztepe maçının ardından Beyaz TV'ye görüntülü bağlanarak tarihi zaferi değerlendiren başarılı teknik adam, Beşiktaş ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı yönündeki soruya cevap verdi.

Sergen Yalçın, "Daha salı günü maç var, kontrat için henüz bir görüşme olmadı. Salıya kadar buradayız." ifadelerini kullandı.

EMRE KOCADAĞ MÜJDEYİ VERDİ!

Öte yandan Beşiktaş Kulübü yöneticisi Emre Kocadağ ise Sergen Yalçın'la yeni kontrat konusunda sorun yaşamayacaklarına inandığı söyleyerek taraftara müjdeyi verdi.

TV100'e konuşan Emre Kocadağ, "Hocamızla haftaya oturur konuşuruz. Bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. İnşallah onu tatile sözleşme imzalamış bir şekilde göndeririz." dedi. 

AHMET NUR ÇEBİ'DEN YENİ SÖZLEŞME SÖZLERİ

"Hocayla sözleşmemizin varlığı ya da yokluğunun şampiyonlukla alakası yok. Sergen Yalçın'ın sözleşmesi bitti. 'Yola devam edelim' diyeceğiz. Maddi manevi benden bir şeyler talep edecektir. Muhtemelen anlaşacağız. Ben Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ın içerisinde uzun yıllar kalmasını çok istiyorum."


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