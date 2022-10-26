Beşiktaş'ta Valerien Ismael gelişmesi

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta sadece bir galibiyet alabilen Beşiktaş'ta, Valerien Ismael dönemi artık sona erdi.



Siyah-beyazlılar, Fransız teknik adamla ayrılık için anlaşma sağladı. 47 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirdiği idmanda takımın başında da yer almadı.



Beşiktaş, Valerien Ismael'e tazminat olarak 350 bin euro ödeyecek. Siyah-beyazlıların başında 19 maça çıkan Valerien Ismael, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.



Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile resmi olarak ayrılığın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.





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