Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı ilk derbi maçtan galibiyetle ayrıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 8. lig maçına Galatasaray karşısında çıkan Solskjaer, ilk derbisini 2-1 kazandı.
Beşiktaş, Norveçli teknik adamın idaresinde oynadığı lig maçlarında 5 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
Siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 8. lig maçına Galatasaray karşısında çıkan Solskjaer, ilk derbisini 2-1 kazandı.
Beşiktaş, Norveçli teknik adamın idaresinde oynadığı lig maçlarında 5 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.