Beşiktaş'ta Solskjaer bir ilki yaşadı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Türkiye'de bir ilki Galatasaray derbisinde yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Solskjaer bir ilki yaşadı!
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30 Mart 2025 01:37
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı ilk derbi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 8. lig maçına Galatasaray karşısında çıkan Solskjaer, ilk derbisini 2-1 kazandı.

Beşiktaş, Norveçli teknik adamın idaresinde oynadığı lig maçlarında 5 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

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