Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy kararsızlığı

Beşiktaş'ta U21 Milli Takımı'nda iyi performans sergileyen Semih Kılıçsoy derbi öncesi Ole Gunnar Solskjaer'in kafasını karıştırdı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy kararsızlığı
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27 Mart 2025 08:29
U21 Milli Takımı'nda sergilediği performansla dikkat çeken Semih Kılıçsoy, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in derbi öncesi gözüne girmeyi hedefliyor.

MİLLİ TAKIMDA 2 GOL
 
Genç santrfor, milli formayla biri penaltıdan 2 gol kaydetti. Semih'in milli takım performansından memnun kalan Norveçli teknik adam, genç forvetle ilgili kararını maç günü verecek.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 38 maçta forma giyen genç forvet, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 
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