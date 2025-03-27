Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy kararsızlığı

U21 Milli Takımı'nda sergilediği performansla dikkat çeken Semih Kılıçsoy, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in derbi öncesi gözüne girmeyi hedefliyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
MİLLİ TAKIMDA 2 GOL
Genç santrfor, milli formayla biri penaltıdan 2 gol kaydetti. Semih'in milli takım performansından memnun kalan Norveçli teknik adam, genç forvetle ilgili kararını maç günü verecek.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 38 maçta forma giyen genç forvet, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
MİLLİ TAKIMDA 2 GOL
Genç santrfor, milli formayla biri penaltıdan 2 gol kaydetti. Semih'in milli takım performansından memnun kalan Norveçli teknik adam, genç forvetle ilgili kararını maç günü verecek.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 38 maçta forma giyen genç forvet, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.