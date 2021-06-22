Beşiktaş'ta şampiyonluk sonrası büyük belirsizlik

Beşiktaş'ta ne Sergen Yalçın'ın ne Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier'in sözleşmesi uzatıldı ne de yeni transfer yapıldı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta şampiyonluk sonrası büyük belirsizlik
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22 Haziran 2021 11:52
Beşiktaş'ta şampiyonluklar sonrasındaki huzursuzluklar devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'la hâlâ anlaşamayan yönetim şampiyonluğa büyük katkı vermiş isimlerin de sözleşmeleri yenilenmedi. Şampiyonlar Ligi için kadroya takviye yapılamadı. Oluşan tablo camiayı oldukça tedirgin ediyor. Özellikle Sergen Yalçın'ın yeniden imza atma ihtimali günden güne azalıyor. İki tarafın da birbirinden soğuduğu ve taraftar baskısıyla imza atılsa bile birlikteliğin sağlıksız olacağı düşünülüyor.

Yıldızlar da zor
Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadroya ihtiyacı olan ve geçen sezonki sıkıntıları yaşamak istemeyen Beşiktaş'ta yıldız oyuncular da elden kaçabilir. Vincent Aboubakar'ın ayrılmasının ardından geçen sezon kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal ve Rosier'in takımda kalması düşük gözüküyor. Her iki oyuncuya da çok ciddi talipler var. Beşiktaş şu ana kadar kadrosuna takviye yapabilmiş değil. Sonuç olarak son şampiyon Kara Kartal'ın geçen sezonki kadrosundan ikisi kaleci olmak üzere sadece 14 oyuncu kalmış durumda.


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