Beşiktaş'ta Redmond şov yaptı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nathan Redmond, Serik Belediyespor maçında gösterdiği performansla alkış aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Redmond şov yaptı
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10 Kasım 2022 10:07
Sezon başında Southampton'dan kiralanan ama bekleneni veremeyen Nathan Redmond, Serik Belediye karşısında şov yaptı.

6'da gol perdesini açan İngiliz futbolcu Kartal'daki ilk golünü attı. Ayrıca, ikinci golde de Muleka'ya asist yaptı.

28'de de bir şutu direkten dönen Redmond oyunuyla büyük alkış topladı.

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