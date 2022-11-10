Beşiktaş'ta Redmond şov yaptı

Sezon başında Southampton'dan kiralanan ama bekleneni veremeyen Nathan Redmond, Serik Belediye karşısında şov yaptı.



6'da gol perdesini açan İngiliz futbolcu Kartal'daki ilk golünü attı. Ayrıca, ikinci golde de Muleka'ya asist yaptı.



28'de de bir şutu direkten dönen Redmond oyunuyla büyük alkış topladı.





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