Beşiktaş'ta öncelik forvet hedefleri: Sörloth ve Buksa

Beşiktaş'ta bu sezon yaşanan gol krizi, GZT Giresunspor deplasmanında bir kez daha patlak verdi. Siyah-beyazlı takım özellikle ikinci yarısında üstün bir futbol oynadığı müsabakada yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince Avrupa yolunda çok kritik iki puan kaybetti.



Hücumdaki verimsizlik ve beraberinde gelen başarısız sonuçlar yüzünden Sergen Yalçın ve Önder Karaveli ile yollarını ayırmak zorunda kalan Kartal'ın yeni sezona iki yıldız golcüyle başlamanın planlarını yaptığı belirlendi. Buna göre siyah-beyazlılar, beklentileri tam olarak karşılayamayan kiralık forvet Michy Batshuayi'nin yanı sıra yeni sözleşme konusunda yönetimle anlaşamayan Cyle Larin'le sezon sonu vedalaşacak.



Golcü transferinde kesinlikle hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, Batshuayi, Larin'in boşluğunu Alexander Sörloth ve Adam Buksa ile doldurmanın planlarını yapıyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 2 yıl önce gol krallığı yaşayan Sörloth için çok yoğun çaba harcıyor. Real Sociedad'dan ayrılması beklenen Norveçli yıldız, RB Leipzig'le maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş'a gelebilecek.



Yıl sonunda serbest



Kartal'ın forvet transferindeki diğer hedefinin ise Adam Buksa olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların, ABD MLS'de New England forması giyen 25 yaşındaki Polonyalı golcünün peşinde olduğu belirlendi. İki yıl önce Pogon Szczecin'den 4.2 milyon euro karşılığında New England'a transfer olan 1.93 boyundaki solak oyuncunun sözleşmesi yıl sonunda bitecek. Beşiktaş'ın bu durumu pazarlıklarda fırsata çevirerek Buksa'yı kadrosuna katmak istediği ifade edildi.



Milli formayla 7 maçta 5 gol



New England'da yıldızını parlatan Adam Buksa, Polonya Milli Takımı formasını ilk kez geçtiğimiz eylül ayında giydi. Başarılı futbolcu 6'sı resmi, biri özel toplam 7 maçta görev yaparken, rakip fileleri 5 kez havalandırdı. 2022 Dünya Kupası elemelerinde San Marino'ya karşı 2 maçta 4 gol kaydeden Buksa diğer golünü Arnavutluk ağlarına yolladı.



Jed Wallace sürprizi



Beşiktaş'ın transferdeki bir diğer hedefinin Championship ekibi Millwall'da forma giyen Jed Wallace olduğu ortaya çıktı. Sağ ve sol kanatta görev yapabilen 28 yaşındaki İngiliz oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitecek. Siyah-beyazlıların bu sezon 36 lig maçında 6 gol, 11 asiste imza atan yetenekli futbolcuyu uzun süredir takip ettiği ve transferi gerçekleştirmek için artık geri sayıma geçtiği iddia edildi.



Alex Teixeira kritik virajda



Kartal'da Teknik Direktör Valerien Ismael'in Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarından sonra Giresunspor karşısında da ilk 11'de forma verdiği Alex Teixeira yine varlık gösteremedi. Üç maçta da gol ve asist katkısı yapamayan Brezilyalı yıldızın kredisini tüketmeye başladığı ifade edildi.



Siyah-beyazlıların 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Alex Teixeira'yı iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmanın planlarını yaptığı öğrenildi. Beşiktaş'a sezon başında bedelsiz transfer olan deneyimli oyuncuya ülkesinden bazı kulüplerin ilgi gösterdiği ileri sürüldü.





İLGİLİ VİDEO