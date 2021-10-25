Beşiktaş'ta Montero'ya plaket!

Beşiktaş adına Vodafone Park'ta 300. gole imza atan Francisco Montero, derbi maç öncesi ödülünü aldı.
Siyah-beyazlı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olduğu maçta fileleri havalandıran Montero, Vodafone Park'ta siyah-beyazlı ekibin 300. golüne imza attı.
Montero ayrıca, bu golle profesyonel kariyerindeki ilk gol sevincini de yaşamıştı.
Siyah-beyazlı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olduğu maçta fileleri havalandıran Montero, Vodafone Park'ta siyah-beyazlı ekibin 300. golüne imza attı.
Montero ayrıca, bu golle profesyonel kariyerindeki ilk gol sevincini de yaşamıştı.