Beşiktaş'ta Montero'ya plaket!

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş'ta, Francisco Montero, karşılaşma öncesi plaket aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Montero'ya plaket!
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25 Ekim 2021 20:22
Beşiktaş adına Vodafone Park'ta 300. gole imza atan Francisco Montero, derbi maç öncesi ödülünü aldı.

Siyah-beyazlı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olduğu maçta fileleri havalandıran Montero, Vodafone Park'ta siyah-beyazlı ekibin 300. golüne imza attı.

Montero ayrıca, bu golle profesyonel kariyerindeki ilk gol sevincini de yaşamıştı.


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