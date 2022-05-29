Beşiktaş'ta kurul başkanları belli oldu

Beşiktaş olağan seçimli genel kurulu sonrası yönetim kurulunun yanı sıra seçme ve sicil kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu başkanları da belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kurul başkanları belli oldu
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29 Mayıs 2022 23:38
Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda siyah-beyazlı kulübün kurul başkanları da belli oldu.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimlerde seçme ve sicil kurulu başkanlığını Şahabettin Önkol, denetleme kurulu başkanlığını Gökhan Tiryaki, disiplin kurulu başkanlığını ise Ahmet Akpınar kazandı.

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