Beşiktaş'ta hücum hattı döküldü

Beşiktaş, kulüp imajı için mutlak puan parolasıyla çıktığı Dortmund mücadelesini, isabetli şut bile çekemeden tamamladı. Takımın gol umutları Michy Batshuayi ve Kenan Karaman, adeta döküldü, Cyle Larin de yine beklentileri karşılayamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta hücum hattı döküldü
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08 Aralık 2021 11:40
Beşiktaş, dün akşam kulüp tarihinin en üzücü günlerinden birini yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a konuk olan Kara Kartal, rakibine 5-0'lık skorla kaybederek dev turnuvaya puansız veda etti. Beşiktaş , önemli karşılaşmayı 1 isabetli şut bile atamadan tamamlayarak taraftarlarını üzdü. Takımın gol umutları olarak Signal İduna Park'a çıkan Michy Batshuayi ve Kenan Karaman, görev yaptıkları süre boyunca adeta varlık bile gösteremediler. Kara Kartal'ın bir diğer gol umudu Cyle Larin de maçta olduğu 69 dakikada büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Müdahaleler yetersiz kaldı

Teknik ekip, ilk yarının 2-0 sona ermesi ve takımın 10 kişi kalmasının ardından oyuna; Valentin Rosier, Salih Uçan, Atiba Hutchinson ve Rachid Ghezzal hamleleri yapsa da kötü gidişata engel olamadı. Mücadelenin ikinci yarısında fark daha da arttı ve Siyah-Beyazlılar, önemli mücadeleden puansız ayrılarak Türkiye'ye üzgün döndü. 


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