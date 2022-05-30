Beşiktaş'ta gözler Caicedo'ya çevrildi

Forvet transferinde Alexander Sörloth'tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Beşiktaş, Adam Buksa'da yoğunlaşmıştı. Siyah-beyazlılar, Polonyalı golcüyle el sıkışsa da Lens'in devreye girmesi işleri değiştirdi.Polonya basını, Buksa'nın Fransız kulübüne imzasının an meselesi olduğunu yazdı. Bu gelişmenin ardından gözler Valerien Ismael'in önerdiği isimlerden olan Jordy Caicedo'ya çevrildi.Beşiktaş, 24 yaşındaki Ekvadorlu golcü için CSKA Sofia'ya 3.5 milyon dolar, kendisine de 3 yıllık sözleşme ve 1 milyon euro maaş önerdi.