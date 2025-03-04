Beşiktaş'ta gönül birliği!

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımın sahadaki sonuçlarını olumlu yönde değiştirmeye başladı.



6 maç üst üste kazanan siyah-beyazlılarda oyuncular tesise ve takıma huzur geldiğini söylüyor.



"BUNU HİÇBİR ZAMAN BIRAKMADI"



Futbolcular, Norveçli hocanın kendileriyle teknik-taktik değil önce mental görüşmeler yaptığını aktarırken, "Bunu hiçbir zaman bırakmadı. Yardımcıları Erling Moe ve Richard Hartis de bu konuda en büyük destekçisi oldu" dediler.



GERÇEK TAKIMI ÇIKARMAYA ÇABALADI



52 yaşındaki teknik adam, takımın başına geçmeden önce futbolcular arasında bazı gerginlikler yaşanmış ve durum soyunma odasına da yansımıştı.



Solskjaer, takımın birbirinden kopuk ayrı dünyalarda olduğunu tespit ettikten sonra ilk önce aralarındaki ilişkiyi ve bağı kuvvetlendirip ortaya "gerçek takımı" çıkarmaya çaba aradı.



MENTAL OLARAK İYİLEŞTİLER



Kimseye ayrım yapmadan karma antrenmanlar, ayrı gruplar halinde değil herkesin bir arada organizasyonlar yaptığı bir takım ortaya çıkardı. Siyah-beyazlı oyuncular, hem mental olarak iyileşti hem de birbirleriyle ilişkilerini düzeltince takım oyunu ortaya çıktı.



