Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımın sahadaki sonuçlarını olumlu yönde değiştirmeye başladı.
6 maç üst üste kazanan siyah-beyazlılarda oyuncular tesise ve takıma huzur geldiğini söylüyor.
"BUNU HİÇBİR ZAMAN BIRAKMADI"
Futbolcular, Norveçli hocanın kendileriyle teknik-taktik değil önce mental görüşmeler yaptığını aktarırken, "Bunu hiçbir zaman bırakmadı. Yardımcıları Erling Moe ve Richard Hartis de bu konuda en büyük destekçisi oldu" dediler.
GERÇEK TAKIMI ÇIKARMAYA ÇABALADI
52 yaşındaki teknik adam, takımın başına geçmeden önce futbolcular arasında bazı gerginlikler yaşanmış ve durum soyunma odasına da yansımıştı.
Solskjaer, takımın birbirinden kopuk ayrı dünyalarda olduğunu tespit ettikten sonra ilk önce aralarındaki ilişkiyi ve bağı kuvvetlendirip ortaya "gerçek takımı" çıkarmaya çaba aradı.
MENTAL OLARAK İYİLEŞTİLER
Kimseye ayrım yapmadan karma antrenmanlar, ayrı gruplar halinde değil herkesin bir arada organizasyonlar yaptığı bir takım ortaya çıkardı. Siyah-beyazlı oyuncular, hem mental olarak iyileşti hem de birbirleriyle ilişkilerini düzeltince takım oyunu ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta gönül birliği!
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, önce futbolcuların psikolojisini düzeltti ardından sahaya el attı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımın sahadaki sonuçlarını olumlu yönde değiştirmeye başladı.
- 11:55 Meyers Leonard emekli oldu
- 11:54 NBA'den Ty Jerome'a 25 bin dolar para cezası
- 11:54 Kerr: "Stepsler çalınsa, NBA'in kalitesi artacak"
- 11:53 Irving, diz burkulmasına rağmen faul atışlarını soktu!
- 11:53 Galatasaray'da Fernando Muslera sevindirdi
- 11:45 Fenerbahçe taraftarın yüzünü Borsa'da güldürdü
- 11:41 Galatasaray'daki düşüşün 7 sebebi!
- 11:29 Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu
- 11:27 Beşiktaş'ta Ciro Immobile'ye özel program
- 11:16 Emirhan Topçu: "Kartal gibi uçacağım"
- 11:16 Beşiktaş, Eurocup'ta çeyrek final bileti için sahada
- 11:05 Ciro Immobile golü unuttu
- 11:01 THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı başlıyor
- 10:50 Fenerbahçe ve Vakıfbank, Avrupa'da kozlarını paylaşacak
- 10:38 Mario Lemina'dan olumlu etki
- 10:34 Galatasaray'da 2 yıldız geri dönüyor
- 10:28 Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı
- 10:25 Beşiktaş'ta gönül birliği!
- 10:18 Trabzonspor'un gençleri, Avrupa'da tarih yazmak istiyor
- 10:16 Galatasaray'ın ayarını pastalar - partiler bozdu
- 10:05 Thunder, Rockets'ı Shai Gilgeous-Alexander'ın 51 sayısıyla yendi
- 10:04 Beşiktaş Solskjaer ile yüksekten uçuyor
- 10:03 Yapay zekanın Süper Lig şampiyonluk tahmini
- 09:57 Galatasaray, Unicaja'ya ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor
- 09:51 Galatasaray'da puanlar Osimhen'den
- 09:41 Zirve yarışına Milan Skriniar etkisi!
- 09:39 Fenerbahçe için Rangers karşısında tarihe geçme fırsatı
- 09:30 Fatih Terim'in takımı Al-Shabab'ta kriz çıktı!
- 09:28 Dusan Tadic her zaman zirve formunda!
- 09:24 Gedson Fernandes'e Avrupa kancası!
- 09:12 Türk Telekom'un hedefi çeyrek final
- 09:02 Galatasaray'da 32 milyon Euro'luk fiyasko
- 08:51 Oğuz Aydın'dan Ferdi Kadıoğlu etkisi!
- 08:51 Beşiktaş'ta Arthur Masuaku gelişmesi!
- 08:44 Yeni joker Mert Müldür
- 08:39 Julio Cesar: "Mourinho bir dahidir!"
- 08:34 Benfica'dan Beşiktaş'a Schjelderup cevabı!
- 08:32 Dursun Özbek'ten Kemerburgaz'a çıkarma
- 08:23 Muslera duruma el koydu: "Konsantre olalım"
- 08:16 Galatasaray'da Erden Timur aranıyor!
- 08:06 Fenerbahçe'de her şeyi değiştiren karar!
- 01:18 FA Cup'ta son çeyrek finalist uzatmalarla Nottingham Forest!
- 01:16 Jasikevicius: "İkinci yarıda daha iyiydik"
- 00:41 Fenerbahçe, erteleme maçında kazandı!
- 00:40 Juventus'tan üst üste 5. galibiyet
- 00:09 Thomas Reis: "İnancı hiçbir zaman kaybetmedik"
- 00:02 Stanimir Stoilov: "Büyük hayal kırıklığı yaşyorum"
- 00:00 Galatasaray'dan 710 Milyon TL kar!
- 23:47 İşte 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
- 23:44 Çağdaş Atan: "Hedefimiz ilk 4'ü, en kötü ilk 5'i yakalamak"
- 23:39 İşte Süper Lig'de son durum!
- 23:27 Villarreal-Espanyol mücadelesi sel riski nedeniyle ertelendi!
- 23:19 İbrahim Hatipoğlu: "Bir yere kaçmıyoruz!"
- 22:55 Nathan Ake'den sakatlık açıklaması!
- 22:55 Sivasspor, Ömer Erdoğan ile istediğini bulamadı!
- 22:36 Kocaelispor evinde takıldı!
- 22:35 Samsunspor puanı 90+3'te aldı!
- 22:25 Başakşehir'e tek gol yetti!
- 21:48 Vinicius Junior'dan Ballon d'Or açıklaması!
- 21:33 Fabio Capello'dan Messi ve Yamal kıyası!
FA Cup'ta son çeyrek finalist uzatmalarla Nottingham Forest!
Juventus'tan üst üste 5. galibiyet
Nathan Ake'den sakatlık açıklaması!
Vinicius Junior'dan Ballon d'Or açıklaması!
Fabio Capello'dan Messi ve Yamal kıyası!
Onana, Manchester United'dan ayrılmak istemiyor!
Milan'da Reijnders'a yeni sözleşme!
Szczesny'den Barcelona ve gelecek açıklaması!
Bayern Münih'te Sacha Boey kararı!
Milan'ın gözü Xavi Hernandez'de
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Bayern Münih'te Sacha Boey kararı!
-
2
İbrahim Hatipoğlu: "Bir yere kaçmıyoruz!"
-
3
Fatih Terim'in takımı Al-Shabab'ta kriz çıktı!
-
4
Julio Cesar: "Mourinho bir dahidir!"
-
5
Muslera duruma el koydu: "Konsantre olalım"
-
6
Yusuf Akçiçek için geliyorlar!
-
7
Galatasaray'da 2 yıldız geri dönüyor
-
8
Souness'tan Fenerbahçe için açıklama!
-
9
Galatasaray'dan 710 Milyon TL kar!
-
10
Fenerbahçe, erteleme maçında kazandı!