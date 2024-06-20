Beşiktaş'ta ayrılık görüşmesi!

Beşiktaş'ta yönetim danışmanı Brad Fridel takımda düşünülmeyen Valentin Rosier, Jean Onana, Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Ante Rebic ile yolları ayırmak için masaya oturacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ayrılık görüşmesi!
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20 Haziran 2024 10:03
Beşiktaş'ta gelecek sezon için daha güçlü bir kadro kurma adına kollar sıvanıyor. Ancak yeni isimlerin kadroya katılması için önce çok fazla olan yabancı kadrosunun azaltılması gerekiyor.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda yönetim transfer çalışmaları yapması adına yönetim danışmanı Brad Friedel görevlendirildi.

Siyah-beyazlı takımda şu anda ilk transfer Gabriel Paulista ile anlaşma sağlanmasıyla kadrodaki yabancı sayısı 18'e yükseldi. Siyah-beyazlı takımda hem yönetim hem de teknik heyet Paulista hariç 3 ya da 4 transfer daha yapmayı düşünüyor.

Bu yüzden 9-10 yabancı ile yolların ayrılması gerekiyor. Brad Fridel önce takımda düşünülmeyen Valentin Rosier, Jean Onana, Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Ante Rebic ile yolları ayırmak için masaya oturacak. Yüksek maliyeti bu isimlerle yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta transfere yön verilecek.

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