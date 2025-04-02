Beşiktaş'ta Arroyo forma bekliyor!

Ara transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilen Keny Arroyo, Göztepe maçında forma şansı bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Arroyo forma bekliyor!
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02 Nisan 2025 10:36

Ara transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilen Arroyo, Göztepe maçında forma şansı bekliyor.

Daha önce kupadaki Antalya maçında bir gol sevinci yaşayan genç futbolcu, Göztepe önünde de forma şansı bularak kendisini ispat etmek istiyor.

PERFORMANSI 

Siyah beyazlı formayla 5 maça çıkan Ekvadorlu oyuncu 1 gol kaydetti. 

 
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