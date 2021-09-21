Beşiktaş'ta 6 maçta 24 oyuncu

Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı 6 resmi karşılaşmada toplamda 24 futbolcunun şans bulması dikkat çekti.Siyah beyazlılarda Kenan Karaman, Ghezzal, Josef de Souza 6 maçta da forma giydi. Kartal'ın bu sezonki transfer ettiği isimlerden Umut Meraş haricindeki herkes şans buldu. Milli sol bek sakatlığı nedeniyle henüz siyah beyazlı formayı sırtına geçiremedi.