Beşiktaş'ta 6 maçta 24 oyuncu

Siyah-Beyazlılar'ın bu sezon oynadığı 6 resmi karşılaşmada toplamda 24 futbolcu şans buldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 6 maçta 24 oyuncu
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21 Eylül 2021 10:38
Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı 6 resmi karşılaşmada toplamda 24 futbolcunun şans bulması dikkat çekti.

Siyah beyazlılarda Kenan Karaman, Ghezzal, Josef de Souza 6 maçta da forma giydi. Kartal'ın bu sezonki transfer ettiği isimlerden Umut Meraş haricindeki herkes şans buldu. Milli sol bek sakatlığı nedeniyle henüz siyah beyazlı formayı sırtına geçiremedi. 

 

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