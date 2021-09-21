Beşiktaş'ta 6 maçta 24 oyuncu

Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı 6 resmi karşılaşmada toplamda 24 futbolcunun şans bulması dikkat çekti.
Siyah beyazlılarda Kenan Karaman, Ghezzal, Josef de Souza 6 maçta da forma giydi. Kartal'ın bu sezonki transfer ettiği isimlerden Umut Meraş haricindeki herkes şans buldu. Milli sol bek sakatlığı nedeniyle henüz siyah beyazlı formayı sırtına geçiremedi.
Siyah beyazlılarda Kenan Karaman, Ghezzal, Josef de Souza 6 maçta da forma giydi. Kartal'ın bu sezonki transfer ettiği isimlerden Umut Meraş haricindeki herkes şans buldu. Milli sol bek sakatlığı nedeniyle henüz siyah beyazlı formayı sırtına geçiremedi.