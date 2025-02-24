Beşiktaş, savunma hattıyla göz dolduruyor!

Beşiktaş, ligin en az gol yiyen takımı olan Eyüpspor'a 3 gol atarak bu ünvanını elinden aldı.



Siyah-beyazlılar, kötü geçen sezonda kalesinde 23 maçta 23 top görürken, Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte ligin en az gol yiyen ekipleri arasına girdi.



Üstelik bu başarıya stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklarına rağmen ulaştı. Sezona başlarken Paulista, Necip Uysal, Felix Uduokhai, Tayyip Talha ve Emirhan Topçu rotasyonu bulunan Beşiktaş'ta geride kalan 6 ay yokluk içinde geçti.



YEDEK KULÜBESİNDE STOPER OLMADAN MAÇA ÇIKTI



Bu sezon tüm savunması uzun ya da kısa sakatlıklar yaşarken siyah-beyazlılar, birçok maça da yedek kulübesinde bir stoperi olmadan çıktı. Necip Uysal'ı sezon başında sakatlığa kurban veren Beşiktaş, sonrasında Paulista'nın da ameliyat masasına yatmasıyla alternatifleri tüketti.



BEŞİKTAŞ DERBİ ÖNCESİ ZİRVE PEŞİNDE



Tayyip Talha da ocakta sakatlık yaşarken haftalarca 2 sol stoper Uduokhai ve Emirhan işi götürdü. Zaman zaman yokluktan dolayı Zaynutdinov, bu bölgede kullanıldı. Beşiktaş, bugünkü derbide iki takımın da kalesinde gol görmesi halinde tek başına zirveye kurulacak.



