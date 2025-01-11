Beşiktaş, Kovac'tan cevap bekliyor!

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı tüm hızıyla devam ediyor.



SCHMIDT'İN MALİYETİ YÜKSEK



Başkan Serdal Adalı'nın, takımın başına getirmek istediği isimler arasında ilk sırada Roger Schmidt yer alıyor. Ancak, Alman teknik direktörün sezon başına maliyetinin 7 milyon Euro'yu bulması, bu tercihin gerçekleşmesini zorlaştıran en önemli engel olarak görülüyor.



RUDI GARCIA OLUMLU



Adalı'nın listesinde yer alan diğer adaylardan Rudi Garcia ise listenin son sırasında bulunuyor. Fransız teknik adamın Beşiktaş'ta görev almaya olumlu baktığı belirtiliyor.



SON ADAY NIKO KOVAC



Bu süreçte öne çıkan isimlerden biri de Niko Kovac oldu. Son olarak Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'u çalıştıran Hırvat teknik direktörle birçok konuda mutabakat sağlandığı öğrenildi. Ancak Kovac'ın ailesiyle ilgili çözmesi gereken bazı konular nedeniyle Beşiktaş'a henüz net bir cevap vermediği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Kovac'tan cevap bekliyor.



Başkan Serdal Adalı'nın, en geç hafta başında yeni teknik direktörü açıklamayı planladığı ve bu adımın ardından transfer gündemine yoğunlaşacağı belirtildi.



