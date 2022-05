Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.



Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-2'lik skorla kazandı ve iki hafta sonra galip geldi.



Mücadelede Beşiktaş'ın golleri 49. dakikada Serdar Saatçı ile 75. dakikada ve 78. dakikada penaltıdan Kevin N'Koudou ile geldi. Kayserispor'un golleri ise 23. dakikada penaltıdan Mame Thiam ve uzatma dakikalarında Miguel Cardoso kaydetti.



Bu sonucun ardından Beşiktaş, iki maç sonra kazandı ve puanını 54'e yükseltti. 3 maç sonra kaybeden Kayserispor ise 43 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kayserispor ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.



VALERIN ISMAEL'DEN 4 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Valerien Ismael, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti.



Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart gören Josef de Souza cezası nedeniyle, Domagoj Vida ise sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giymedi.



Sakatlıkları bulunan Can Bozdoğan ve Umut Meraş ile Mehmet Topal ve Gökhan Töre de kadroda yer almadı.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, ligde bir önceki maçta Kasımpaşa'ya 3-0 yenildikleri müsabakanın ilk 11'inde yer alan Vida, Josef de Souza, Pjanic ve Güven Yalçın yerine Kayserispor karşısında Serdar Saatçi, Atiba, Emirhan İlkhan ve Larin'i sahaya sürdü.



Beşiktaş, müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Welinton, Serdar Saatçi, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal, Larin, Batshuayi ilk 11'i ile başladı.



Yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Nkoudou, Oğuzhan Özyakup, Pjanic, Necip Uysal, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Güven Yalçın, Serkan Terzi, Teixeria görev bekledi.



KAYSERİ'DE İLK 11 DEĞİŞMEDİ



Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, ligde bir önceki maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 11'inde değişikliğe gitmedi.



Sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş karşısındaki ilk 11'i, Lung, Ramazan Civelek, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Kemen, Onur Bulut, Attamah, Bertolacci, Thiam, Gavranovic'ten oluştu.



Yedek kulübesinde ise Bilal Bayazıt, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, Uğur Demirok, Emrah Başsan, İlhan Parlak, İbrahim Akdağ, Talha Sarıaslan, Campanharo görev bekledi.



LARIN, BOŞ POZİSYONDA GOLÜ BULAMADI



Beşiktaş, 19. dakikada Cyle Larin ile gole çok yaklaştı. Kanadalı futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kalırken vuruşunu kaleci Lung çıkarmayı başardı.



KAYSERİSPOR GOLÜ BULDU



Kayserispor, 23. dakikada Mame Thiam'ın golü ile öne geçti. Ceza sahasına giren Thiam, Welinton ile ikili mücadeleye girdikten sonra iki futbolcu da yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, topun Welinton'un eline çarptığını işaret etti ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Thiam, topu ağlara gönderdi. 1-0!



SERDAR SAATÇI İLE EŞİTLİK



Beşiktaş, 49. dakikada Serdar Saatçı'nın golüyle eşitliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta Ghezzal'in ceza sahasına gönderdiği topu Atiba arka direğe aşırdı. Genç Serdar uçan kafa vuruşunu yaptı ve skora dengeyi getirdi: 1-1



MONTERO DERBİDE YOK



Beşiktaş'ta Francisco Montero, 60. dakikada sarı kart gördü. Karşılaşma öncesi sınırda yer alan İspanyol futbolcu, bu kartı ile cezalı duruma düştü. Montero, gelecek haftaki Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alamayacak.



HER ŞEY N'KOUDOU İLE DEĞİŞTİ!



Beşiktaş'ta 72. dakikada Cyle Larin yerine oyuna dahil olan Kevin N'Koudou maçın kaderini değiştiren isim oldu. Fransız futbolcu önce 75. dakikada takımını 2-1'lik üstünlüğü taşıdı. İki dakika sonra rakip ceza sahasında yerde kalan 27 yaşındaki futbolcu kazanılan penaltıyı da gole çevirdi ve 78. dakikada takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.



ROSIER DE DERBİDE YOK!



Beşiktaş'ta Montero'nun ardından sınırda olan bir başka isim olan Valentin Rosier de 76. dakikada sarı kart gördü. Rosier de tıpkı Montero gibi derbide olmayacak.



MONTERO KIZARDI



Beşiktaş'ta karşılaşmanın 60. dakikasında ilk sarı kartını gören Montero, 82. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



CARDOSO FARKI BİRE İNDİRDİ



Kayserispor'da Miguel Cardoso, 90+6. dakikada sağ kanattan gelen ortada kafayı vurdu ve skoru 3-2'ye getirdi.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Beşiktaş'ın ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta, Ghezzal'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



12. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Larin'in vuruşundu, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.



13. dakikada sol kanatta topla buluşan Emirhan İlkhan'ın ceza sahasına ortasında, Montero'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



14. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası dışında toplu buluşan Onur Bulut'un sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu çeldi.



19. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Larin'in vuruşunda, kaleci Lung, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



23. dakikada Kayserispor öne geçti. Ceza alanına giren Thiam'a müdahale etmek isteyen Welinton topa elle müdahale edince, maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Thiam'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.



30. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek, meşin yuvarlağı ceza sahası dışında uygun durumda bulunan Kemen'e gönderdi. Bu oyuncunun yerden sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu çıkardı.



36. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, ceza sahasında topla buluşan Atiba, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Rıdvan Yılmaz'a ortaladı. Bu oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



45+1. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Emirhan İlkhan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta, Ghezzal'in ceza sahasına ortasında, Atiba kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı arka direğe doğru sektirdi. Burada Serdar Saatçi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.



57. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Ghezzal'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



66. dakikada sol kanattan Emrah Başsan'ın ceza sahasına ortasında Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



75. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Atiba'nın ortasında kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Nkoudou'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.



78. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Nkoudou'nun ceza alanında yerde kalmasıyla Beşiktaş penaltı kazandı. Bu oyuncunun kullandığı penaltı atışında, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.



90+6. dakikada Kayserispor farkı bire indirdi. Sağ kanattan Emrah Başsan'ın ortasında Cardoso'nun ceza sahasında, yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-3.



Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has



Hakemler: Erkan Özdamar, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok



Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek (Dk. 46 Emrah Başsan), Hosseini, Mert Çetin (Dk. 56 Uğur Demirok), Carole, Kemen, Onur Bulut, Attamah (Dk. 84 İlhan Parlak), Bertolacci (Dk. 74 Cardoso), Thiam, Gavranovic (Dk. 74 Campanharo)



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Serdar Saatçi, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz (Dk. 81 Necip Uysal), Ghezzal (Dk. 72 Teixeira), Larin (Dk. 72 Nkoudou), Batshuayi (Dk. 71 Kenan Karaman)



Goller: Dk. 23 Thiam (penaltıdan), Dk. 90+6 Cardoso (Yukatel Kayserispor), Dk. 49 Serdar Saatçi, Dk. 75 ve Dk. 78 (penaltıdan) Nkoudou (Beşiktaş)



Kırmızı kart: Dk. 82 Montero (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 26 Welinton, Dk. 76 Rosier (Beşiktaş)









