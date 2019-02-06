Beşiktaş kadro listesini verdi! Sürpriz karar

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de mücadele edeceği resmi A takım oyuncu listesini Türkiye Futbol Federasyonu'na verdi.Beşiktaş'ın TFF'ye verdiği listede kadro dışı kalan Tolga Zengin ve Gökhan Töre de yer alırken, listede takımdan ayrılabileceği iddiaları olan Ricardo Quaresma'ya da yer verildi.TFF'ye verilen kadroda Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Alpay Çelebi gibi birkaç genç oyuncu da yer aldı.