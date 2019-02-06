  •  
    G.Saray'da piyango her hafta iki isme vuracak!
  •  
    Fenerbahçe için sürpriz Shinji Kagawa gelişmesi
  •  
    Maicon'un transferinde ilginç bir BONUS detayı
  •  
    F.Bahçe'de Comolli'ye TRANSFER için bir isyan
  •  
    "Terim'in 'Beğenirim...' dediği Fernandes bitti"

Beşiktaş kadro listesini verdi! Sürpriz karar

Beşiktaş'ın TFF'ye verdiği oyuncu listesinde daha önce kadro dışı kalan Gökhan Töre ve Tolga Zengin de yer aldı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş kadro listesini verdi! Sürpriz karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2019 15:57
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de mücadele edeceği resmi A takım oyuncu listesini Türkiye Futbol Federasyonu'na verdi.

Beşiktaş'ın TFF'ye verdiği listede kadro dışı kalan Tolga Zengin ve Gökhan Töre de yer alırken, listede takımdan ayrılabileceği iddiaları olan Ricardo Quaresma'ya da yer verildi.

TFF'ye verilen kadroda Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Alpay Çelebi gibi birkaç genç oyuncu da yer aldı.

İşte Beşiktaş'ın TFF'ye verdiği liste...




Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için