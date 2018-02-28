Beşiktaş Jeremain Lens'in bonservisini aldı!

BEŞİKTAŞ, JEREMAIN LENS'E NE KADAR ÖDEYECEK?

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, Sunderland'den kiraladıkları'in satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.Siyah-beyazlılar, Hollandalı oyuncunun bonservisini almak için'e 4 milyon 89 bin euro bedel daha ödedi.Beşiktaş, Lens için sezon başında İngiliz ekibine 1,5 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.Beşiktaş, sezon başında 5 yıllık anlaşmaya vardığı Lens'e, önümüzdeki 4 yıl için toplam 8,25 milyon euro garanti ücret verecek. Jeremain Lens'e;2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Avro,2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Avro,2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Avro,2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Avro garanti ücret ödenecek.