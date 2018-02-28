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Beşiktaş Jeremain Lens'in bonservisini aldı!

Beşiktaş, sezon başında Sunderland'den kiralanan Jeremain Lens'in bonservisinin alındığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş Jeremain Lens'in bonservisini aldı!
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28 Şubat 2018 18:33
Beşiktaş, Sunderland'den kiraladıkları Jeremain Lens'in satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, Hollandalı oyuncunun bonservisini almak için Sunderland'e 4 milyon 89 bin euro bedel daha ödedi.

Beşiktaş, Lens için sezon başında İngiliz ekibine 1,5 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.

BEŞİKTAŞ, JEREMAIN LENS'E NE KADAR ÖDEYECEK?

Beşiktaş, sezon başında 5 yıllık anlaşmaya vardığı Lens'e, önümüzdeki 4 yıl için toplam 8,25 milyon euro garanti ücret verecek. Jeremain Lens'e;

2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Avro,
2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Avro,
2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Avro,
2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Avro garanti ücret ödenecek.





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