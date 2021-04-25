Beşiktaş istedi, Trabzonspor devreye girdi

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor, transfer çalışmalarına da hız verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hazırladığı liste üzerinden giden Fırtına, Beşiktaş'ın da istediği o oyuncuda ısrarcı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş istedi, Trabzonspor devreye girdi
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25 Nisan 2021 11:40
Arda Kızıldağ
Arda Kızıldağ
Gençlerbirliği
Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük'ü yenerek moral bulan Trabzonspor, yeni sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

İç transferde uzun süredir görüşülen İranlı stoper Hosseini ile yapılan görüşmelerde sonuç elde edemeyen yönetim, Gençlerbirliği ile bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Kızıldağ'ı kadrosuna katmak istiyor.

1.87 boyundaki genç futbolcuyla ile Süper Lig'den Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgilenirken, yönetimin Berat transferinde kurulan iyi ilişkileri de devreye sokarak ön plana çıkmaya çalışacağı ifade edildi.

Başkent ekibinin, oyuncunun satışına sıcak baktığı ama ekonomik olarak beklentisinin de yüksek olduğu ifade edildi.

Öte yandan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, geçtiğimiz günlerde oyuncusuyla ilgili flaş bir açıklamaya imzasını atmıştı.

Bizati, "Arda Kızıldağ'ı Beşiktaş çok istiyor. Sezon sonunda da yüksek ihtimalle bu transfer gerçekleşecek" demişti.

ARDA KIZILDAĞ KİMDİR?

Gençlerbirliği altyapısından yetişen 22 yaşındaki Arda Kızıldağ, iki kez Hacettepe'ye kiralandı. 2019'da Gençlerbirliği'ne geri dönen genç stoperin sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Süper Lig'in dikkat çeken isimlerinden olan Kızıldağ, bu sezon çıktığı 28 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.  

 

 

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