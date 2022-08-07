Beşiktaş'ın yaptığı teklif resmen açıklandı

Transfer çalışmalarını sürdürengündeme gelen isimlerden biri deolmuştu.transfer olanoyuncu için millî takım teknik direktörüaçıklamalarda bulundu.La Gazzetta dello Sport'a konuşan Asanovic, Beşiktaş'ın oyuncuya yaptığı teklifi de doğruladı. Lecce'de oynamanın oyuncusu için bir şans olduğunu belirten Asanovic,ifadelerini kullandı.Son iki sezonu Rus ekibikiralık olarak İsrail'deveformaları altında geçiren Banda, Beşiktaş'ın da ilgisine rağmen geçtiğimiz günlerde İtalya Serie A ekiplerindenimza atmıştı.