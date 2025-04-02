Beşiktaş bu sezon şaşırtmaya devam ediyor. Şampiyonluk yarışından erken kopan siyah beyazlılar, ilginç sonuçlara imza atıyor.
KONSANTRASYON FARKI
Dikkati çeken istatistik, üstteki takımlara kafa tutması ve alttakilere ise puan vermesi. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ve Galatasaray'ı deviren siyah beyazlılar küme düşen Adanaspor'a yenilirken Hatay'a da puan vermişti.
"Takım maç seçiyor" tezini güçlendiren Beşiktaş'ın konsantrasyon anlamında farklı motive olduğu son Galatasaray derbisiyle belgelendi. Bir anlamda zenginden (üstten) alıp fakire (alttakilere) veren bir Beşiktaş profili ortaya çıktı.
İKİ DERBİDE DE KIZARDI
Bir diğer dikkati çeken durum ise; Beşiktaş'ın kırmızı gördüğü bazı maçları (Fenerbahçe ve Galatasaray) kazanması, rakibin kırmızı gördüğü mücadeleleri (Trabzonspor, Kasımpaşa, Samsun, Gaziantep ve Konyaspor) ise kazanamaması ile şaşırttı. Ki bu maçlar arasında 9 kişi kalan Konyaspor'a yenilmesi camiada kabul gören bir sonuç değildi.
TUTUNACAK TEK DAL KUPA
Bir anda taraftarın hedefi olan Beşiktaş takımının devamında en zor görülen maçları kazanıp gönül alması rengi gibi siyah-beyaz bir sezon olmasını sağladı. Ligden erken kopan Beşiktaş adına bu sezonki tutunacak dal olarak kupa kaldı.
Beşiktaş'ın şaşırtan formülü: Zenginden al, fakire ver!
Beşiktaş, şampiyonluk yarışından erken kopmuş olsa da, büyük takımlara karşı gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
Beşiktaş bu sezon şaşırtmaya devam ediyor. Şampiyonluk yarışından erken kopan siyah beyazlılar, ilginç sonuçlara imza atıyor.
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