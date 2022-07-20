Beşiktaş'ın İspanya kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın İspanya kamp kadrosu belli oldu. Özür dileyen Serdar Saatçı kadroda yer almadı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın İspanya kamp kadrosu belli oldu
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20 Temmuz 2022 11:44
Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş ikinci kamp için İspanya'ya gidiyor. Bugün İspanya kampına başlayacak siyah beyazlıların kamp kadrosu açıklandı.

SERDAR SAATÇI KADROYA ALINMADI

Viktoria Plzen maçında yaşanan olayların ardından özür açıklaması yayınlayan Serdar Saatçı ve sakatlığı bulunan Josef de Souza kadroda yer almadı. Yeni transfer Emrecan Uzunhan ise kafilede yer aldı.

KAMPA 3 GENÇ ALINDI

Öte yandan kadroya genç isimlerden Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün ve Berkay Vardar alındı. 

 


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