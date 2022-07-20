Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş ikinci kamp için İspanya'ya gidiyor. Bugün İspanya kampına başlayacak siyah beyazlıların kamp kadrosu açıklandı.
SERDAR SAATÇI KADROYA ALINMADI
Viktoria Plzen maçında yaşanan olayların ardından özür açıklaması yayınlayan Serdar Saatçı ve sakatlığı bulunan Josef de Souza kadroda yer almadı. Yeni transfer Emrecan Uzunhan ise kafilede yer aldı.
KAMPA 3 GENÇ ALINDI
Öte yandan kadroya genç isimlerden Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün ve Berkay Vardar alındı.
SERDAR SAATÇI KADROYA ALINMADI
Viktoria Plzen maçında yaşanan olayların ardından özür açıklaması yayınlayan Serdar Saatçı ve sakatlığı bulunan Josef de Souza kadroda yer almadı. Yeni transfer Emrecan Uzunhan ise kafilede yer aldı.
KAMPA 3 GENÇ ALINDI
Öte yandan kadroya genç isimlerden Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün ve Berkay Vardar alındı.
Beşiktaş'ın İspanya kamp kadrosunda özür dileyen Serdar Saatçı yer almadı.👇 https://t.co/Pqda4LIVCy
— Sporx (@sporx) July 20, 2022