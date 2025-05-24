Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine flaş bir isim geldi. Gelen haberlere göre Siyah Beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un formasını giyen Yoane Wissa ile ilgileniyor.
GELMESİ ZOR
Kongolu oyuncunun şu anki maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimali zor olarak gözüküyor.
Geçen sezon 34 lig maçında 19 gol ve 5 asist ile oynayan 28 yaşındaki oyuncunun istediği teklifleri alamaması halinde temas kurulması hedefleniyor.
GELMESİ ZOR
Kongolu oyuncunun şu anki maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimali zor olarak gözüküyor.
Geçen sezon 34 lig maçında 19 gol ve 5 asist ile oynayan 28 yaşındaki oyuncunun istediği teklifleri alamaması halinde temas kurulması hedefleniyor.
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