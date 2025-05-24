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Beşiktaş'ın gündemi Yoane Wissa!

Yeni sezona forvet arayan Beşiktaş, Brentford forması giyen Yoane Wissa ile ilgileniyor.

calendar 24 Mayıs 2025 09:58 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 10:04
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ın gündemi Yoane Wissa!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine flaş bir isim geldi. Gelen haberlere göre Siyah Beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un formasını giyen Yoane Wissa ile ilgileniyor.

GELMESİ ZOR

Kongolu oyuncunun şu anki maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimali zor olarak gözüküyor.

Geçen sezon 34 lig maçında 19 gol ve 5 asist ile oynayan 28 yaşındaki oyuncunun istediği teklifleri alamaması halinde temas kurulması hedefleniyor.

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