BİR DERBİDEN FAZLASI OLACAK

SALİH UÇAN'A DERBİ GÖREVİ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael, Salih Uçan'a derbi için özel bir görev verdi.Derbi Beşiktaş adına üç puandan fazlası anlamını taşıyor. Beşiktaş kazanırsa Valerien Ismael'in koltuğu sağlamlaşacak. Maçın kaybedilmesi durumunda siyah beyazlıların galibiyet hasreti üç haftaya çıkacak ve Fransız teknik adamın geleceği ciddi biçimde tartışmaya açılacak. Valerien Ismael hem kendisi hem takımı için çok kritik olan bu maç için hafta boyunca tesislerden çıkmadı. Fransız hoca derbide zaferi getirecek formülü bulmak için gece gündüz çalıştı.Salih Uçan dev maçta Fransız teknik adamın kilit oyuncusu olacak. Ismael hazırladığı taktik planı detaylarıyla tecrübeli yıldıza anlattı. Fenerbahçe'nin Avrupa'da Rennes ile oynadığı mücadele hücum planları için önemli bir referans oluşturdu. O maçta Fenerbahçe, savunmanın arkasına atılan toplarla iki benzer gol yemişti. Ofansif bir oyun tercihi olan Jorge Jesus, savunmayı ileride tutup sıkı bir şekilde ofsayt taktiği uyguluyor. Ismael de bu durumu avantaja çevirip rakibi zayıf karnından sonuca gitmeyi planlıyor.