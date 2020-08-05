"Beşiktaş, Gökhan İnler ile görüştü"

Beşiktaş yönetimi eski oyuncusunu almak için düğmeye bastı. Orta sahaya alternatif arayan siyah-beyazlılar, M.Başakşehir'in Avrupa Ligi maçları sonrasında serbest kalacak olan 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile 1+1 yıllık anlaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
'Beşiktaş, Gökhan İnler ile görüştü'
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05 Ağustos 2020 09:07
Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta hız kazanan transfer çalışmalarında sürpriz bir isim öne çıktı.

Süper Lig'in 21 takım olması nedeniyle girilecek yoğun maç trafiğini kaldıracak geniş bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, eski oyuncusu Gökhan İnler'i listeye aldı.

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi maçları sonrasında serbest kalacak olan eski oyuncusu ile görüşen Beşiktaş yönetimi, uygun bir ücretle transferi bitirmek istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Gökhan İnler ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve bir aksilik yaşanmazsa Başakşehir ile bağlarını koparmasının ardından 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.



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