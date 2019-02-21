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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin favori golcüleri!

iddaa, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde özel etkinlik düzenledi ve derbinin favori golcülerini belirledi.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin favori golcüleri!
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21 Şubat 2019 16:39
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi, iddaa, özel etkinlik düzenledi.

''Derbide hangi futbolcu gol atar?'' özel etkinliğinde favori, 1.90 oranıyla Burak Yılmaz gösterildi.

Burak Yılmaz'ı 2.00 oranıyla Mustafa Pektemek izlerken Güven Yalçın, Islam Slimani ve Andre Ayew'e 2.25 oran verildi.

Beşiktaş'ta kim gol atar?

1.90 Burak Yılmaz
2.00 Mustafa
2.25 Güven Yalçın
2.75 Quaresma
2.75 Atiba
3.00 Dorukhan

Fenerbahçe'de kim gol atar?

2.25 Slimani
2.25 Ayew
2.50 Moses
2.50 Jailson
3.25 Valbuena
3.25 Mehmet Topal

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gol atmasını düşündüğünüz futbolcu için bu linkten seçiminizi yapabilirsiniz.

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