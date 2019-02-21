Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin favori golcüleri!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi, iddaa, özel etkinlik düzenledi.
''Derbide hangi futbolcu gol atar?'' özel etkinliğinde favori, 1.90 oranıyla Burak Yılmaz gösterildi.
Burak Yılmaz'ı 2.00 oranıyla Mustafa Pektemek izlerken Güven Yalçın, Islam Slimani ve Andre Ayew'e 2.25 oran verildi.
Beşiktaş'ta kim gol atar?
1.90 Burak Yılmaz
2.00 Mustafa
2.25 Güven Yalçın
2.75 Quaresma
2.75 Atiba
3.00 Dorukhan
Fenerbahçe'de kim gol atar?
2.25 Slimani
2.25 Ayew
2.50 Moses
2.50 Jailson
3.25 Valbuena
3.25 Mehmet Topal
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gol atmasını düşündüğünüz futbolcu için bu linkten seçiminizi yapabilirsiniz.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
''Derbide hangi futbolcu gol atar?'' özel etkinliğinde favori, 1.90 oranıyla Burak Yılmaz gösterildi.
Burak Yılmaz'ı 2.00 oranıyla Mustafa Pektemek izlerken Güven Yalçın, Islam Slimani ve Andre Ayew'e 2.25 oran verildi.
Beşiktaş'ta kim gol atar?
1.90 Burak Yılmaz
2.00 Mustafa
2.25 Güven Yalçın
2.75 Quaresma
2.75 Atiba
3.00 Dorukhan
Fenerbahçe'de kim gol atar?
2.25 Slimani
2.25 Ayew
2.50 Moses
2.50 Jailson
3.25 Valbuena
3.25 Mehmet Topal
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gol atmasını düşündüğünüz futbolcu için bu linkten seçiminizi yapabilirsiniz.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın