Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini kim yönetecek?

Kısa süre önce göreve gelen Sabri Çelik ve yeni MHK ilk ciddi sınavını bu hafta verecek.MHK'nın pazartesi günü oynanacak kritik Beşiktaş- Fenerbahçe maçına kimi atayacağı merak konusu olduKulislerde konuşulanlara göre Bülent Yıldırım şu anda bir adım öne çıkmış durumda. Plase ise Mete Kalkavan olarak gösteriliyorBeşiktaş 2-1 AkihsarsporBeşiktaş 4-1 RizesporAkhisarspor 3-0 FenerbahçeAntalyaspor 2-6 Beşiktaş