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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini kim yönetecek?

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbiyi Bülent Yıldırım'ın yönetmesi bekleniyor

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini kim yönetecek?
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19 Şubat 2019 10:39
Kısa süre önce göreve gelen Sabri Çelik ve yeni MHK ilk ciddi sınavını bu hafta verecek.

MHK'nın pazartesi günü oynanacak kritik Beşiktaş- Fenerbahçe maçına kimi atayacağı merak konusu oldu

PLASE METE KALKAVAN

Kulislerde konuşulanlara göre Bülent Yıldırım şu anda bir adım öne çıkmış durumda. Plase ise Mete Kalkavan olarak gösteriliyor

Bülent Yıldırım'ın bu sezonki Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları

Beşiktaş 2-1 Akihsarspor
Beşiktaş 4-1 Rizespor
Akhisarspor 3-0 Fenerbahçe
Antalyaspor 2-6 Beşiktaş

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