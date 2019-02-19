Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini kim yönetecek?

Kısa süre önce göreve gelen Sabri Çelik ve yeni MHK ilk ciddi sınavını bu hafta verecek.
MHK'nın pazartesi günü oynanacak kritik Beşiktaş- Fenerbahçe maçına kimi atayacağı merak konusu oldu
PLASE METE KALKAVAN
Kulislerde konuşulanlara göre Bülent Yıldırım şu anda bir adım öne çıkmış durumda. Plase ise Mete Kalkavan olarak gösteriliyor
Bülent Yıldırım'ın bu sezonki Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları
Beşiktaş 2-1 Akihsarspor
Beşiktaş 4-1 Rizespor
Akhisarspor 3-0 Fenerbahçe
Antalyaspor 2-6 Beşiktaş
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MHK'nın pazartesi günü oynanacak kritik Beşiktaş- Fenerbahçe maçına kimi atayacağı merak konusu oldu
PLASE METE KALKAVAN
Kulislerde konuşulanlara göre Bülent Yıldırım şu anda bir adım öne çıkmış durumda. Plase ise Mete Kalkavan olarak gösteriliyor
Bülent Yıldırım'ın bu sezonki Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları
Beşiktaş 2-1 Akihsarspor
Beşiktaş 4-1 Rizespor
Akhisarspor 3-0 Fenerbahçe
Antalyaspor 2-6 Beşiktaş
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın