Beşiktaş, Çankaya'ya diş geçiremedi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Beşiktaş'ı 82-66 mağlup etti.
Çankaya Üniversitesi, ligdeki ilk galibiyetini alırken, Beşiktaş henüz galibiyetle tanışamadı.
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Cemil Uygül, Hüseyin Çamcı
Beşiktaş: Evans 23, Yağmur Kübra Taşar 9, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz 15, Kübra İmren Sevindik, Elif Bayram 6, Draşkiçeviç 5, Reimer 4, İnci Güçlü 4, Nur Nihan Dabakoğlu, Zeynep Can
Çankaya Üniversitesi: Harris 20, İdil Türk 14, White 25, Turner 6, Gülse Uğur 14, Melike Tuğba Oral, Nilay Aydoğan 3, Gizem Tüzün
1. Periyot: 15-20
Devre: 26-42
3. Periyot: 42-64
Çankaya Üniversitesi, ligdeki ilk galibiyetini alırken, Beşiktaş henüz galibiyetle tanışamadı.
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Cemil Uygül, Hüseyin Çamcı
Beşiktaş: Evans 23, Yağmur Kübra Taşar 9, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz 15, Kübra İmren Sevindik, Elif Bayram 6, Draşkiçeviç 5, Reimer 4, İnci Güçlü 4, Nur Nihan Dabakoğlu, Zeynep Can
Çankaya Üniversitesi: Harris 20, İdil Türk 14, White 25, Turner 6, Gülse Uğur 14, Melike Tuğba Oral, Nilay Aydoğan 3, Gizem Tüzün
1. Periyot: 15-20
Devre: 26-42
3. Periyot: 42-64
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