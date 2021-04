PUAN DURUMU

64 puan - Beşiktaş (30 maç)

61 puan - Galatasaray (31 maç)

59 puan - Fenerbahçe (30 maç)

56 puan - Trabzonspor (31 maç)

49 puan - Alanyaspor (31 maç)

49 puan - Hatayspor (30 maç)

47 puan - Gaziantep (30 maç)

⚽19' Aytaç Kara

❌55' Thelin (P)



Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu ve 8 hafta sonra yenilgiyle tanıştı.



📈Kasımpaşa, Beşiktaş'ı konuk ettiği son 6 Süper Lig maçının 1'ini kaybetti (4G 1B). pic.twitter.com/CxRwLeECdf



SERGEN YALÇIN'DAN İLK 11' DE İKİ DEĞİŞİKLİK

ŞENOL CAN, KASIMPAŞA'YLA İLK MAÇINA ÇIKTI

N'KOUDOU 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

GHEZZAL'IN YERİNE NECİP UYSAL 11'DE

GÖKHAN TÖRE KADRODA

DUSKO TOSIC, ESKİ TAKIMINA KARŞI

BEŞİKTAŞ İLK BÖLÜMDE ÇOK ZORLANDI

AYTAÇ KARA, KASIMPAŞA'YI ÖNE GEÇİRDİ

HADDADI, MÜSAİT FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

CYLE LARIN NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIYA BASKILI BAŞLADI

ERSİN DESTANOĞLU PENALTIYI KURTARDI

BEŞİKTAŞ'IN KIRMIZI KART İTİRAZLARI

TEKNİK ADAMLARDAN ÜST ÜSTE MÜDAHALELER

SERGEN YALÇIN TÜM RİSKLERİ ALDI

BEŞİKTAŞ'IN BASKISI SONUÇ VERMEDİ

Kasımpaşa, Süper Lig'de maçın oynandığı haftaya lider giren takımları konuk ettiği son 5 maçın 4'ünü kazandı. pic.twitter.com/XBBOvVFvQ6



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazandı.Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 19. dakikada Aytaç Kara attı.Kasımpaşa, maçın 56. dakikasında Isaac Kiese Thelin ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, penaltı vuruşunda rakibine gol izni vermedi. Ersin Destanoğlu, 1808 gün sonra penaltı kurtaran ilk Beşiktaş kalecisi oldu.Kasımpaşa, 5 maç sonra ve yeni hocası Şenol Can ile 3 puana ulaştı ve puanını 34'e yükseltti. Son 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş ise 64 puanda kaldı.Kasımpaşa, bir sonraki lig maçında Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, ligde son oynadığı Fenerbahçe maçına göre iki farklı isimle sahada yer aldı.Siyah-beyazlı ekip, milli maç arası sırasında yeni tip koronavirüs vakalarının yanı sıra sakat ve cezalı oyuncuların olmasıyla Kasımpaşa karşılaşmasına önemli oyuncularından yoksun çıktı. Kamerun Milli Takımı'nın 30 Mart'ta Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında sakatlanan Vincent Aboubakar Kasımpaşa karşısında forma giyemedi. Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta sakatlanan Bernard Mensah da 32. hafta mücadelesinde takımını yalnız bıraktı. Bosna Hersek 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın Karadağ ile oynadığı Avrupa Şampiyonası eleme turu grup müsabakasında sol dizinden sakatlanan Ajdin Hasic de kadroda yer alamadı. Yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıktığı için A Milli Takım kadrosundan çıkarılan siyah-beyazlı oyuncular Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz de karantina süreci nedeniyle kadroda yer alamayan isimler arasında bulundu.Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde görev verdiği Aboubakar'ın yokluğunda bu sezon sol kanatta görev verdiği Cyle Larin'i forvette görevlendirdi.Larin'in forvet hattına geçmesiyle Fenerbahçe derbisinde yedek soyunan Georges-Kevin N'Koudou Kasımpaşa karşısında ilk 11'de şans buldu.Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Şenol Can, lacivert-beyazlı takımın başında ilk maçına çıktı. Milli maç arasında teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Can'ı takımın başına getirmişti. Şenol Can son olarak Fatih Karagümrük'te görev yapmıştı.Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic ve Julian Marc Jeanvier, Beşiktaş karşısında forma giyemedi.Siyah-beyazlı ekibin Fransız oyuncusu N'Koudou, 4 maç sonra ligde ilk 11'de görev yaptı. Beşiktaş'ın Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Denizlispor'u 3-0 yendiği maçta ilk 11'de şans bulan N'Koudou; Yeni malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu.Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla Kasımpaşa karşılaşmasında cezalı duruma düşen Rachid Ghezzal'in yerine Necip Uysal ilk 11'de forma giydi. Necip Uysal savunmanın sağında görev alırken, sezon başından beri bu bölgede forma giyen Valentin Rosier orta sahanın sağında oynadı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Ersin Destanoğlu, Welinton, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ilk 11'de sahaya çıktı.Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Gökhan Töre de Kasımpaşa maçında yedekler arasında yer aldı. Gökhan, sakatlığı nedeniyle ligdeki Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kadroda yer alamamıştı. Gökhan, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında da takımını yalnız bırakmıştı.Siyah-beyazlı ekipte ayrıca kaleciler Utku Yuvakuran, Emre Bilgin ile oyuncular Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçi Kasımpaşa maçına yedek başladı.Aboubakar, Mensah ve Hasic karşılaşmayı tribünden takip etti.Kasımpaşa'nın da ilk 11'de görev alan Dusko Tosic, eski takımı Beşiktaş'a karşı forma giydi. Beşiktaş formasını 2015-2018 yılları arasında giyen Tosic, Çin'in Guangzhou ekibine transfer olmuştu. Tosic, ara transfer döneminde Kasımpaşa'nın kadrosuna dahil olmuştu.Mücadelenin başında ev sahibi Kasımpaşa, topa daha çok sahip olan taraf oldu. Savunmadan pasla çıkan ve oyun boyu uzayan Beşiktaş'a karşı geniş alanlar bulan Kasımpaşa, dikine paslarla direkt hücumlar yapmaya başadı. Süper Lig'in zirvesinde bulunan Beşiktaş, ilk dakikalarda topu tutmakta, pas yapmakta ve hücum etmekte zorlandı.İlk bölümde topa yüzde 58 ile sahip olan Kasımpaşa, ilk tehlikeli atağı yapan taraf oldu. 10. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Hajradinovic, Ersin ile karşı karşıya kaldı. Boşnak futbolcunun ceza yayından yaptığı vuruşta Ersin Destanoğlu topa hakim olmayı başardı.Ataklarını sürdüren ve özellikle Necip ile Rosier'nin savunduğu sağ kanadı Varga ile kullanan Kasımpaşa, golü de 19. dakikada bu kanattan yapılan atakla buldu. Kevin Varga'nın pasıyla topla buluşan Aytaç Kara'nın, ceza sahası dışında sol çaprazdan sağ ayağıyla kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutta meşin yuvarlak Ersin'in solundan uzak köşede ağlarla buluştu.1-0'dan sonra Beşiktaş, daha fazla atak yapmaya başladı. Siyah beyazlıların maçtaki ilk etkili atağı da 21. dakikada geldi. Larin'in ceza sahası içinde dönerek yaptığı vuruş Ertuğrul'un kucağında kaldı.Kasımpaşa, 27. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Varga'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Haddadi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıktı. Ev sahibi ekip bu kez 28. dakikada Luckassen ile köşe vuruşunda gole yaklaştı.Beşiktaş, maçtaki en net gol fırsatını 29. dakikada yakaladı. Varga'nın kısa düşen geri pasında araya giren Larin'in, ceza alanında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.Mücadelenin son 15 dakikasında Beşiktaş stoperleri Vida ve Welinton ile santrforu Larin arasındaki mesafe uzadı. Kasımpaşa bu alanları iyi değerlendirerek hızlı hücumlar yaptı. İki taraf da gol için oynasa da ilk yarı Aytaç'ın tek golüyle 1-0 sona erdi.Beşiktaş, ikinci yarıya daha etkili başladı. Siyah beyazlılar, gol için baskı kurarken Kasımpaşa ise kendi alanında bekleyip hızlı hücum fırsatları aradı. Kanatlarda Rosier ve N'Koudou'yu kullanan Beşiktaş, merkezde ise Atiba ile baskısını artırdı.Beşiktaş ortalar ve ceza sahası dışı şutlarla beraberlik golünü ararken Kasımpaşa penaltı kazandı. Welinton'un, Thelin'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale nedeniyle hakem Halil Umut Meler önce serbest vuruş düdüğü çaldı. Yapılan VAR kontrolü sonrasında karar değişti ve Meler 55. dakikada penaltı noktasını gösterdi.Topun başına Thelin geldi. İsveçli oyuncunun 56. dakikada yaptığı penaltı vuruşunda Ersin Destanoğlu sağına yatarak gole izin vermedi.Beşiktaş'tan en son bir kaleci penaltı kurtardığında tarih 23 Nisan 2016'ydı. Beşiktaş'ın deplasmanda Akhisarspor ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede Tolga Zengin, 44. dakikada Hugo Rodallega'nın penaltı vuruşunda gole izin vermemişti. Tolga Zengin'in kurtarışından tam 1808 gün sonra Ersin Destanoğlu, penaltı kurtaran Beşiktaş kalecisi oldu.57. dakikada Aytaç Kara, Cyle Larin'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca sarı kart gördü. Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, bu pozisyon için kırmızı kart itirazında bulundu. Daha sonra 62. dakikada Aytaç yine faul yaptı, Beşiktaş cephesi bir kez daha kart itirazı yaptı. Aytaç Kara, 4 dakika sonra oyundan çıkarken Sergen Yalçın 4. hakeme bu pozisyonu hatırlatarak, 'Sizin yapamadığınız onlar yaptı.' diyerek serzenişte bulundu.Teknik adamlar, 57. dakikadan sonra üst üste değişikliklerle oyuna müdalelerde bulundular. Beşiktaş'ta ilk değişiklik 57'de Ljajic yerine Gökhan Töre ile gerçekleşti. Kasımpaşa'da sarı kartlı Aytaç yerine Bistrovic girdi. Aynı dakika içierisinde Koomson yerine Anıl Koç dahil oldu. Beşiktaş'ta ikinci değişiklik 72'de Necip yerine Oğuzhan girdi. Kasımpaşa'da 75'te Varga yerine Drinkwater oyuna dahil oldu.Beşiktaş, maçın son bölümünde topla oynamada da büyük üstünlük yakaladı. Kasımpaşa ise Hajradinovic ile topu tutup atağa çıkmak istese de Beşiktaş bu bölgede Josef, Atiba ve Oğuzhan ile pres yaparak topları geri kazandı. Kasımpaşa, bu bölümde Beşiktaş atakları sonrasında 4'lü savunmasını ceza sahası içine çekip kanat oyuncularını da bek gibi kullanmaya başladı. İleride Thelin ve Hajradinovic dışında oyuncusu kalmadı. Beşiktaş ise Josef ve Atiba'yı da ofansif orta saha, bekleri Rosier ve N'Sakala'yı da birer açık oyuncusu gibi kullanmaya başladı.Beşiktaş artan baskıya rağmen ceza sahası içi ve çevresinde organize olmakta zorlandı. Kasımpaşa savunmasında Tosic ve Luckassen de yapılan ortalarda Cyle Larin'e vuruş yapma şansı tanımadı.Kasımpaşa yeni hocası Şenol Can ile 5 hafta sonra ilk kez kazanırken, Beşiktaş ise son 2 maçta 5 puan kaybetti.10. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Luckassen'in kendi yarı sahasından uzun pasında orta sahada Thelin'in dokunduğu topa hareketlenen Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu sağına uzanarak topu kontrol etti.29. dakikada Beşiktaş önemli bir fırsattan yararlanamadı. Varga'nın hatalı geri pası sonucunda topa sahip olan Larin'in ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kontrol etti.