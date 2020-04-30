Beşiktaş, Brezilyalı genç için 2 futbolcu önerdi!

Süper Lig'in koronavirüsü nedeniyle askıya alındığı bu dönemde çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta gündem transfer.Siyah-beyazlı ekibin Marcinho için Botafogo'ya Douglas ve Roco'yu önerdiğini ifade ediliyor. Yönetimin, 23 yaşındaki sağ bekin menajeri aracılığıyla Botafogo'dan görüşme talep ettiği belirtildi.Bu iddia Brezilya basınında da yankı bulurken, Botafogo'nun Marcinho'yu bonservis bedeli olmadan bırakmak istemediği ancak önümüzdeki dönemde Douglas ile sağ tarafını kapayıp Roco ile stoper eksiğini de gidermenin Rio de Janeiro ekibi için çok da kötü bir opsiyon olmadığı belirtildi.Fotomaç'ta yer alan habere göre Marcinho, bir an önce Avrupa'ya açılmak istiyor ve Brezilyalılar da oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor. Ayrıca Marcinho'nun Arjantinli menajeri Cenci'nin Türkiye'deki menajer arkadaşlarından İstanbul hakkında bilgi aldığı aktarıldı.Öte yandan Marcinho'nun kulübüyle olan kontratı 31 Aralık'ta bitecek.Beşiktaş ile anılan bir başka sağ bek ise Hollanda Ligi takımlarından VVV Venlo'da forma giyen Tobias Pachonik oldu. Sezon başında bedelsiz olarak İtalya Ligi takımlarından Carpi'den VVV'ye giden 25 yaşındaki Alman oyuncunun peşinde Beşiktaş'ın dışında Fulham ve Spartak Moskova'nın da olduğu ifade edildi.