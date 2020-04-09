Beşiktaş bedavaya transfer yapıyor; Martin Hasek

Siyah beyazlı kulüp, son olarak Sparta Prag forması giyen Çek orta saha oyuncusu Martin Hasek ile prensip anlaşmasına vardı.

, Fotoğraf; Twitter
Beşiktaş bedavaya transfer yapıyor; Martin Hasek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2020 09:00
Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 44 puan toplayan Beşiktaş, corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

A Spor'un haberine göre siyah beyazlı kulüp Çek orta saha oyuncusu Martin Hasek ile prensip anlaşmasına vardı.

Son olarak Sparta Prag forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 20 maçta 6 gol atıp 4 asist yaptı.

Trabzonspor'a karşı da Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçlarında da forma giyen 24 yaşındaki orta saha, 30 Mart'ta Prag ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

 
 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için