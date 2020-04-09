Beşiktaş bedavaya transfer yapıyor; Martin Hasek







Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 44 puan toplayan Beşiktaş, corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız kazandırdı.A Spor'un haberine göre siyah beyazlı kulüp Çek orta saha oyuncusu Martin Hasek ile prensip anlaşmasına vardı.Son olarak Sparta Prag forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 20 maçta 6 gol atıp 4 asist yaptı.Trabzonspor'a karşı da Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçlarında da forma giyen 24 yaşındaki orta saha, 30 Mart'ta Prag ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.