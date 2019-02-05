Beş sezonda Başakşehir'de büyük değişim

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasını en yakın takipçisi Galatasaray'ın 8 puan önünde kapatarak şampiyonluk yarışında avantaj yakalayan Medipol Başakşehir, sezon sonunda önemli bir başarıya imza atmak istiyor.
Sadece 5 sezondur Süper Lig'de mücadele eden Medipol Başakşehir, son yıllarda istikrarlı bir şekilde ve gelişerek yoluna devam ederken, büyük bir değişime de imza attı.
Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2014/2015 sezonunda daha çok adını duyulmamış ve maliyeti düşük isimlerden oluşan bir kadroya sahip Medipol Başakşehir, geride kalan birkaç sezon içinde, Avrupa'nın önemli devlerinde top koşturmuş oyunculardan kurulu bir kadroya sahip oldu.
BAŞAKŞEHİR'İN KADROSUNDA DEVRİM GİBİ DEĞİŞİM
Süper Lig'deki ilk maçına 30 Ağustos 2014'te çıkan Medipol Başakşehir'in o günkü Kasımpaşa maçı kadrosunda Epureanu, Visca, Doka, Rotman, Perbet ve Tom ile birlikte sadece 6 yabancı oyuncu bulunuyordu. Yerli oyuncular arasında ise Uğur Uçar, Ferhat Öztorun, Murat Akın, Sedat Ağçay gibi isimler yer alıyordu.
Aradan geçen yıllarda Süper Lig'in üst sıralarında her zaman kendine yer bulmayı başaran Medipol Başakşehir'in kadrosunda da büyük bir değişim yaşandı. 2014'te Süper Lig'deki ilk maçının kadrosunda 6 yabancı yer alan Başakşehir'in Akhisarspor ile 20. haftada oynadığı maçın kadrosunda 12 yabancı yer aldı. Yabancı sayısındaki değişikliğin de etkisi sayının artmasına neden olurken, Başakşehir kadrosundaki asıl değişim ise kalitede oldu. Başakşehir'in Akhisarspor maç kadrsounda kariyerinde Avrupa devleri olan Arda Turan, Emre Belözoğlu, Adebayor, Demba Ba, Gael Clichy gibi isimler yer alıyordu.
İşte Başakşehir'in Süper Lig'deki son ve ilk maç 11'leri...
32 MİLYON EURODAN 55 MİLYON EUROYA
Başakşehir'in kadro değerinde de Süper Lig'deki ilk yılından bugüne kadar büyük bir artış yaşandı. Başaklehir'in 2014/15 Süper Lig kadrosunun piyasa değeri yaklaşık 32 milyon euro olurken, bu sezonki Başakşehir kadrosunun piyasa değeri yaklaşık 55 milyon euro oldu.
Başaklehir'in bu sezonki kadrosunda bir diğer dikkat çeken noktada, çok önemli kupaları kazanmış isimlerin yer alması… Başakşehir kadrosunda Bundesliga, Premier League, La Liga ve Serie A'da şampiyonluk yaşamış önemli isimler bulunuyor. Ayrıca bu isimlerin bazıları UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası, COPA America'da da mutlu sona ulaştı.
İşte Başakşehir kadrosundaki yıldız isimlerin yaşadığı bazı önemli şampiyonluklar…
Emmanuel Adebaypr - İspanya Kral Kupası şampiyonluğu
Serdar Taşçı - İki Bundesliga şampiyonluğu, bir Almanya Kupası şampiyonluğu
Gael Clichy - Üç Premier League şampiyonluğu
Gökhan İnler - Bir Premier League şampiyonluğu, iki İtalya Kupası şampiyonluğu
Emre Belözoğlu - Bir İspanya Kral Kupası şampiyonluğu, iki UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, bir İtalya Kupası şampiyonluğu, bir UEFA Süper Kupa şampiyonluğu
Arda Turan - İki La Liga şampiyonluğu, üç İspanya Kral Kupası şampiyonluğu, iki İspanya Süper Kupa şampiyonluğu, bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, iki UEFA Süper Kupa şampiyonluğu
Robinho - Bir Serie A şampiyonluğu, iki La Liga şampiyonluğu, iki İspanya Süper Kupa şampiyonluğu, bir COPA America şampiyonluğu
Demba Ba - Bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu
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Sadece 5 sezondur Süper Lig'de mücadele eden Medipol Başakşehir, son yıllarda istikrarlı bir şekilde ve gelişerek yoluna devam ederken, büyük bir değişime de imza attı.
Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2014/2015 sezonunda daha çok adını duyulmamış ve maliyeti düşük isimlerden oluşan bir kadroya sahip Medipol Başakşehir, geride kalan birkaç sezon içinde, Avrupa'nın önemli devlerinde top koşturmuş oyunculardan kurulu bir kadroya sahip oldu.
BAŞAKŞEHİR'İN KADROSUNDA DEVRİM GİBİ DEĞİŞİM
Süper Lig'deki ilk maçına 30 Ağustos 2014'te çıkan Medipol Başakşehir'in o günkü Kasımpaşa maçı kadrosunda Epureanu, Visca, Doka, Rotman, Perbet ve Tom ile birlikte sadece 6 yabancı oyuncu bulunuyordu. Yerli oyuncular arasında ise Uğur Uçar, Ferhat Öztorun, Murat Akın, Sedat Ağçay gibi isimler yer alıyordu.
Aradan geçen yıllarda Süper Lig'in üst sıralarında her zaman kendine yer bulmayı başaran Medipol Başakşehir'in kadrosunda da büyük bir değişim yaşandı. 2014'te Süper Lig'deki ilk maçının kadrosunda 6 yabancı yer alan Başakşehir'in Akhisarspor ile 20. haftada oynadığı maçın kadrosunda 12 yabancı yer aldı. Yabancı sayısındaki değişikliğin de etkisi sayının artmasına neden olurken, Başakşehir kadrosundaki asıl değişim ise kalitede oldu. Başakşehir'in Akhisarspor maç kadrsounda kariyerinde Avrupa devleri olan Arda Turan, Emre Belözoğlu, Adebayor, Demba Ba, Gael Clichy gibi isimler yer alıyordu.
İşte Başakşehir'in Süper Lig'deki son ve ilk maç 11'leri...
32 MİLYON EURODAN 55 MİLYON EUROYA
Başakşehir'in kadro değerinde de Süper Lig'deki ilk yılından bugüne kadar büyük bir artış yaşandı. Başaklehir'in 2014/15 Süper Lig kadrosunun piyasa değeri yaklaşık 32 milyon euro olurken, bu sezonki Başakşehir kadrosunun piyasa değeri yaklaşık 55 milyon euro oldu.
Başaklehir'in bu sezonki kadrosunda bir diğer dikkat çeken noktada, çok önemli kupaları kazanmış isimlerin yer alması… Başakşehir kadrosunda Bundesliga, Premier League, La Liga ve Serie A'da şampiyonluk yaşamış önemli isimler bulunuyor. Ayrıca bu isimlerin bazıları UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası, COPA America'da da mutlu sona ulaştı.
İşte Başakşehir kadrosundaki yıldız isimlerin yaşadığı bazı önemli şampiyonluklar…
Emmanuel Adebaypr - İspanya Kral Kupası şampiyonluğu
Serdar Taşçı - İki Bundesliga şampiyonluğu, bir Almanya Kupası şampiyonluğu
Gael Clichy - Üç Premier League şampiyonluğu
Gökhan İnler - Bir Premier League şampiyonluğu, iki İtalya Kupası şampiyonluğu
Emre Belözoğlu - Bir İspanya Kral Kupası şampiyonluğu, iki UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, bir İtalya Kupası şampiyonluğu, bir UEFA Süper Kupa şampiyonluğu
Arda Turan - İki La Liga şampiyonluğu, üç İspanya Kral Kupası şampiyonluğu, iki İspanya Süper Kupa şampiyonluğu, bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, iki UEFA Süper Kupa şampiyonluğu
Robinho - Bir Serie A şampiyonluğu, iki La Liga şampiyonluğu, iki İspanya Süper Kupa şampiyonluğu, bir COPA America şampiyonluğu
Demba Ba - Bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu
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