Beş sezonda Başakşehir'de büyük değişim

'in 20. haftasını en yakın takipçisi'ın 8 puan önünde kapatarak şampiyonluk yarışında avantaj yakalayan, sezon sonunda önemli bir başarıya imza atmak istiyor.Sadece 5 sezondur Süper Lig'de mücadele eden, son yıllarda istikrarlı bir şekilde ve gelişerek yoluna devam ederken, büyük bir değişime de imza attı.Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiğisezonunda daha çok adını duyulmamış ve maliyeti düşük isimlerden oluşan bir kadroya sahip Medipol Başakşehir, geride kalan birkaç sezon içinde, Avrupa'nın önemli devlerinde top koşturmuş oyunculardan kurulu bir kadroya sahip oldu.Süper Lig'deki ilk maçına 30 Ağustos 2014'te çıkan Medipol Başakşehir'in o günkü Kasımpaşa maçı kadrosundaveile birlikte sadece 6 yabancı oyuncu bulunuyordu. Yerli oyuncular arasında isegibi isimler yer alıyordu.Aradan geçen yıllarda Süper Lig'in üst sıralarında her zaman kendine yer bulmayı başaran Medipol Başakşehir'in kadrosunda da büyük bir değişim yaşandı. 2014'te Süper Lig'deki ilk maçının kadrosunda 6 yabancı yer alan Başakşehir'in Akhisarspor ile 20. haftada oynadığı maçın kadrosunda 12 yabancı yer aldı. Yabancı sayısındaki değişikliğin de etkisi sayının artmasına neden olurken, Başakşehir kadrosundaki asıl değişim ise kalitede oldu. Başakşehir'in Akhisarspor maç kadrsounda kariyerinde Avrupa devleri olangibi isimler yer alıyordu.Başakşehir'in kadro değerinde de Süper Lig'deki ilk yılından bugüne kadar büyük bir artış yaşandı. Başaklehir'in 2014/15 Süper Lig kadrosunun piyasa değeri yaklaşıkolurken, bu sezonki Başakşehir kadrosunun piyasa değeri yaklaşıkoldu.Başaklehir'in bu sezonki kadrosunda bir diğer dikkat çeken noktada, çok önemli kupaları kazanmış isimlerin yer alması… Başakşehir kadrosunda Bundesliga, Premier League, La Liga ve Serie A'da şampiyonluk yaşamış önemli isimler bulunuyor. Ayrıca bu isimlerin bazıları UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası, COPA America'da da mutlu sona ulaştı.İspanya Kral Kupası şampiyonluğuİki Bundesliga şampiyonluğu, bir Almanya Kupası şampiyonluğuÜç Premier League şampiyonluğuBir Premier League şampiyonluğu, iki İtalya Kupası şampiyonluğuBir İspanya Kral Kupası şampiyonluğu, iki UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, bir İtalya Kupası şampiyonluğu, bir UEFA Süper Kupa şampiyonluğuİki La Liga şampiyonluğu, üç İspanya Kral Kupası şampiyonluğu, iki İspanya Süper Kupa şampiyonluğu, bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, iki UEFA Süper Kupa şampiyonluğuBir Serie A şampiyonluğu, iki La Liga şampiyonluğu, iki İspanya Süper Kupa şampiyonluğu, bir COPA America şampiyonluğuBir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu