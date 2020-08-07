Berna Gözbaşı: 'Mensah'a yurt dışından da teklifler var'

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'de takımların gözdesi haline gelen ve Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen yıldız oyuncuları Bernard Mensah konusuna değindi.A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Berna Gözbaşı, hem Türkiye'den hem de yurt dışından teklifler aldıklarını söyledi.Berna Gözbaşı açıklamasında, "Bernard Mensah, Kayserispor'da kalmak istiyor. Şu an için hiçbir kulüple anlaşmadık ama görüşmeler sürüyor. Yurt dışından da teklifler var. Türkiye'den gelen tekliflerden yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hangi takımdan yüksek olursa onu değerlendireceğiz. Oyuncunun tercihi de tabii ki etkili olacak." ifadelerini kullandı.