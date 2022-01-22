Fenerbahçe'de forma giyen Berke Özer, sosyal medya hesaplarını kapattı.
Sakatlığı nedeniyle Altay karşılaşmasını kaçıran genç file bekçisi Demir Grup Sivasspor maçıyla sahalara geri dönerken, maçta yenilen gol nedeniyle eleştirilmişti.
Berke, Sivasspor karşılaşmasında Pedro Henrique'nin frikik vuruşunda gole engel olamamıştı.
Sakatlığı nedeniyle Altay karşılaşmasını kaçıran genç file bekçisi Demir Grup Sivasspor maçıyla sahalara geri dönerken, maçta yenilen gol nedeniyle eleştirilmişti.
Berke, Sivasspor karşılaşmasında Pedro Henrique'nin frikik vuruşunda gole engel olamamıştı.