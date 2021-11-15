Berisha için derbi büyük fırsat!

Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un Milli Takım'a gitmesi, Enner Valencia'nın ise sakat olması nedeniyle Mergim Berisha, idmanlardaki tek forvet konumunda. Alman yıldız, bu şansını iyi değerlendirmek için elinden geleni yapıyor. Serdar, Cebelitarık maçında sonradan oyuna girip golünü atarak moral buldu.Berisha da antrenmanlarda performansını artırıp Pereira'nın gözüne girerek Galatasaray derbisinde ilk 11'deki yerini almanın peşinde. 23 yaşındaki futbolcunun 10 resmi maçında 1 Süper Lig , 1 de Avrupa Ligi golü bulunuyor.