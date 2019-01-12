Benjamin Tetteh: ''Galatasaray'a gitmek istiyorum''

Galatasaray'ın istediği Ganalı golcü Tetteh, kulübü Sparta Prag'a sarı kırmızlı kulübe gitmek istediğini ve teklifin kabul edilmesini talep etti.
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Sparta Prag'ın golcüsü Tetteh, kulübünden teklifin kabul edilmesini istedi. Prag'da yaklaşık yıllık 400 bin Euro kazanan 21 yaşındaki Ganalının sarı kırmızılılara gelmek istediği ve bunu kulübüne de söylediği öğrenildi.
MANCHESTER CITY DE TAKİP EDİYOR
Teknik direktör Fatih Terim'in istediği ve başta ikinci başkan Abdurrahim Albayrak olmak üzere, idari menajer Şükrü Hanedar'ın da alınması için yoğun mesai harcadığı Tetteh için artık S.Prag'ın yanıtı beklenmeye başlandı. Galatasaray, Çekya ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmuştu. Tetteh'i Manchester City scout'larının da takip ettiği öğrenildi.
"GİTMEK İSTİYORUM"
Takvim'in haberine göre, Sparta Prag'da 400 bin Euro kazanan Ganalı yıldızın Galatasaray'dan gelen 1.2 milyon Euro'luk önerisi gemileri yaktığı belirtiliyor. Tetteh'in Çekya kulübünün yöneticilerine "Çok iyi bir teklif aldım, gitmek istiyorum" ifadesini kullandığı öğrenildi.
BENJAMIN TETTEH KİMDİR?
Doğum tarihi: 10 Temmuz 1997
Uyruğu: Gana
Doğduğu il: Accra
Yaşı: 21
Boyu: 1,93
Mevki: Santrfor
Ayak: Çift
Güncel kulüp: Sparta Prag
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022
Milli takım: Gana U20: 9 maç 2 gol | Gana U17: 9 maç 5 gol
Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro
Bu sezonki istatistikleri: 22 maç 9 gol 2 asist
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Galatasaray'ın transfer etmek istediği Sparta Prag'ın golcüsü Tetteh, kulübünden teklifin kabul edilmesini istedi. Prag'da yaklaşık yıllık 400 bin Euro kazanan 21 yaşındaki Ganalının sarı kırmızılılara gelmek istediği ve bunu kulübüne de söylediği öğrenildi.
MANCHESTER CITY DE TAKİP EDİYOR
Teknik direktör Fatih Terim'in istediği ve başta ikinci başkan Abdurrahim Albayrak olmak üzere, idari menajer Şükrü Hanedar'ın da alınması için yoğun mesai harcadığı Tetteh için artık S.Prag'ın yanıtı beklenmeye başlandı. Galatasaray, Çekya ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmuştu. Tetteh'i Manchester City scout'larının da takip ettiği öğrenildi.
"GİTMEK İSTİYORUM"
Takvim'in haberine göre, Sparta Prag'da 400 bin Euro kazanan Ganalı yıldızın Galatasaray'dan gelen 1.2 milyon Euro'luk önerisi gemileri yaktığı belirtiliyor. Tetteh'in Çekya kulübünün yöneticilerine "Çok iyi bir teklif aldım, gitmek istiyorum" ifadesini kullandığı öğrenildi.
BENJAMIN TETTEH KİMDİR?
Doğum tarihi: 10 Temmuz 1997
Uyruğu: Gana
Doğduğu il: Accra
Yaşı: 21
Boyu: 1,93
Mevki: Santrfor
Ayak: Çift
Güncel kulüp: Sparta Prag
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022
Milli takım: Gana U20: 9 maç 2 gol | Gana U17: 9 maç 5 gol
Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro
Bu sezonki istatistikleri: 22 maç 9 gol 2 asist
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın