Benjamin Tetteh: ''Galatasaray'a gitmek istiyorum''

Galatasaray'ın istediği Ganalı golcü Tetteh, kulübü Sparta Prag'a sarı kırmızlı kulübe gitmek istediğini ve teklifin kabul edilmesini talep etti.Galatasaray'ın transfer etmek istediği Sparta Prag'ın golcüsü Tetteh, kulübünden teklifin kabul edilmesini istedi. Prag'da yaklaşık yıllık 400 bin Euro kazanan 21 yaşındaki Ganalının sarı kırmızılılara gelmek istediği ve bunu kulübüne de söylediği öğrenildi.Teknik direktör Fatih Terim'in istediği ve başta ikinci başkan Abdurrahim Albayrak olmak üzere, idari menajer Şükrü Hanedar'ın da alınması için yoğun mesai harcadığı Tetteh için artık S.Prag'ın yanıtı beklenmeye başlandı. Galatasaray, Çekya ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmuştu. Tetteh'i Manchester City scout'larının da takip ettiği öğrenildi.Takvim'in haberine göre, Sparta Prag'da 400 bin Euro kazanan Ganalı yıldızın Galatasaray'dan gelen 1.2 milyon Euro'luk önerisi gemileri yaktığı belirtiliyor. Tetteh'in Çekya kulübünün yöneticilerine "Çok iyi bir teklif aldım, gitmek istiyorum" ifadesini kullandığı öğrenildi.10 Temmuz 1997GanaAccra21: 1,93SantrforÇiftSparta Prag30 Haziran 20229 maç 2 gol | Gana U17: 9 maç 5 gol2 milyon Euro22 maç 9 gol 2 asist