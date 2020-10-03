Benjamin Tetteh attı, Malatyaspor kazandı

Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Benjamin Tetteh attı, Malatyaspor kazandı
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03 Ekim 2020 15:28
Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi Yeni Malatyaspor ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Malatyaspor'a 3 puanı getiren golü 10. dakikada yeni transfer Benjamin Tetteh kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Malatyaspor puanını 4 yaparken bu sezon ilk kez kazandı. Antalyaspor ise 7 puanda kalarak sezonun ilk yenilgisini aldı

Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.



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