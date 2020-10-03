Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi Yeni Malatyaspor ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.



Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Malatyaspor'a 3 puanı getiren golü 10. dakikada yeni transfer Benjamin Tetteh kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Malatyaspor puanını 4 yaparken bu sezon ilk kez kazandı. Antalyaspor ise 7 puanda kalarak sezonun ilk yenilgisini aldı



Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.



