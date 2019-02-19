Portekiz Ligi'nde 22. haftadailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 3. dakikasında Seferovic ile öne geçen Benfica, 36. dakikada Rafa Silva farkı 2'ye çıkardı.Karşılaşmanın 59. dakikasında Benfica'nın farkı 3'e çıkaran golünü atan Ferro, 64. dakikada kırmızı kart gördü.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Benfica deplasmanda Desportivo Aves'i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 53'e yükseltti. Aves ise 21 puanda kaldı.