  •  
    Canlı yayında flaş iddia; "Hakemler talimat aldı"
  •  
    Arda Turan: "G.Saray ve Beşiktaş ile bu iş zor.."
  •  
    ''G.Saray maçında aynı şeyleri bize yapmıştı!''
  •  
    Antalya'dan Robinho için kırmızı kart tepkisi
  •  
    Eleştiriye jet yanıt verdi; "Trezeguet alakası yok"

Benfica, Galatasaray öncesi sürprize izin vermedi!

Portekiz Ligi'nde 22. hafta maçında Benfica deplasmanda Desportivo Aves'i 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Benfica, Galatasaray öncesi sürprize izin vermedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2019 01:10
Portekiz Ligi'nde 22. haftada Desportivo Aves ile Benfica karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 3. dakikasında Seferovic ile öne geçen Benfica, 36. dakikada Rafa Silva farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Benfica'nın farkı 3'e çıkaran golünü atan Ferro, 64. dakikada kırmızı kart gördü.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Benfica deplasmanda Desportivo Aves'i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 53'e yükseltti. Aves ise 21 puanda kaldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için