Indiana Pacers forveti Ben Sheppard'ın karın kası gerginliği nedeniyle birkaç hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



Pacers koçu Rick Carlisle, Sheppard'ın "birkaç gün değil, haftalarca" parkelerden uzak kalacağını bildirdi. Sheppard, 17 Kasım'da sakatladığı sol oblik kas gerginliğiyle kadro dışı kaldı.



Sheppard'ın yanı sıra Pacers, Aaron Nesmith ve Andrew Nembhard'ın da yokluğuyla darbe almış durumda. Carlisle, Sheppard'ın durumunu bildirdikten sonra bu oyuncular için de herhangi bir güncelleme olmadığını söyledi.



Indiana'da ayrıca aşil tendonu kopması nedeniyle Isaiah Jackson ve James Wiseman da sezon sonuna kadar forma giyemeyecek.



