Ben Sheppard birkaç hafta yok

Indiana Pacers forveti Ben Sheppard'ın karın kası gerginliği nedeniyle birkaç hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ben Sheppard birkaç hafta yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2024 13:04
Indiana Pacers forveti Ben Sheppard'ın karın kası gerginliği nedeniyle birkaç hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Pacers koçu Rick Carlisle, Sheppard'ın "birkaç gün değil, haftalarca" parkelerden uzak kalacağını bildirdi. Sheppard, 17 Kasım'da sakatladığı sol oblik kas gerginliğiyle kadro dışı kaldı.

Sheppard'ın yanı sıra Pacers, Aaron Nesmith ve Andrew Nembhard'ın da yokluğuyla darbe almış durumda. Carlisle, Sheppard'ın durumunu bildirdikten sonra bu oyuncular için de herhangi bir güncelleme olmadığını söyledi.

Indiana'da ayrıca aşil tendonu kopması nedeniyle Isaiah Jackson ve James Wiseman da sezon sonuna kadar forma giyemeyecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery