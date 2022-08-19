Belotti, Roma olmazsa Galatasaray'da

Galatasaray'da uzun süredir devam eden golcü arayışlarında sona gelindi. Dursun Özbek ve yönetimi Andrea Belotti için sona yaklaştı. 28 yaşındaki santrforun adım adım Süper Lig devine yaklaştığı öğrenildi.Transferde önceliği İtalya'da kalmak olan ve Roma'ya resmi imza atması beklenen Belotti'nin durumunu yakında takip eden sarı-kırmızılılar yeniden devreye girdi. İtalya dışına çıkma ihtimali durumunda Belotti'yi başka bir takıma kaptırmak istemeyen Cim-Bom, maddi yönden en iyi şartları sunan kulüp oldu.Galatasaray'ın boşta olan Belotti'ye seneliği 4 milyon eurodan 4 yıllık kontrat önerdiği belirlendi. Roma ve Nice de dahil olmak üzere dünyaca ünlü İtalyan golcü için bu rakamlara yaklaşan bir takım olmadığı öğrenildi. Bir ay önce kurulan temasta kesinlikle İtalya'da kalacağını söyleyen Andrea Belotti'nin Roma'ya imza atmaması halinde Galatasaray'ın cazip teklifini geri çevirmeyeceği iddia edildi.