Belhanda'nın menajeri doğruladı: 4 teklif

Younes Belhanda'nın menajeri D'Avilla, "Evet, Suudi ekibi Belhanda'ya talip." diyerek transfer haberlerini doğruladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Belhanda'nın menajeri doğruladı: 4 teklif
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26 Haziran 2020 09:33
Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Younes Belhanda için flaş bir açıklama geldi…

Fas'ta yayın yapan bir radyo programına katılan yıldız oyuncunun menajeri William D'Avila, Belhanda'yı Suudi Arabistan ekibi Al Nasr Riyad'ın istediğini açıkladı.

D'Avila, "Evet, Al Nasr kulübü Belhanda'yı kadrosuna katmak için çok çalışıyor. Belhanda'ya aşırı bir ilgileri var. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz ancak şu anda net bir anlaşma yok" dedi.

DÖRT ARAP KULÜBÜ PEŞİNDE

Belhanda'nın üst düzey bir oyuncu olduğunu da belirten D'Avila, transferin önümüzdeki aylarda netlik kazanacağını vurguladı. Haberde, sadece Al Nasr Riyad'ın değil, Al-Ahly, Al-Hilal ve Al-Ittihad'ın da isimleri geçiyor…

Arap basınından akhbar1.com'un haberine göre ise; Al-Hilal kulübü, Belhanda transferini gerçekleştirmek için oyuncunun menajerleriyle Londra'da bir görüşme gerçekleştirdi ve ikna etmeye çalışıyor.



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