Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Younes Belhanda için flaş bir açıklama geldi…



Fas'ta yayın yapan bir radyo programına katılan yıldız oyuncunun menajeri William D'Avila, Belhanda'yı Suudi Arabistan ekibi Al Nasr Riyad'ın istediğini açıkladı.



D'Avila, "Evet, Al Nasr kulübü Belhanda'yı kadrosuna katmak için çok çalışıyor. Belhanda'ya aşırı bir ilgileri var. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz ancak şu anda net bir anlaşma yok" dedi.



DÖRT ARAP KULÜBÜ PEŞİNDE



Belhanda'nın üst düzey bir oyuncu olduğunu da belirten D'Avila, transferin önümüzdeki aylarda netlik kazanacağını vurguladı. Haberde, sadece Al Nasr Riyad'ın değil, Al-Ahly, Al-Hilal ve Al-Ittihad'ın da isimleri geçiyor…



Arap basınından akhbar1.com'un haberine göre ise; Al-Hilal kulübü, Belhanda transferini gerçekleştirmek için oyuncunun menajerleriyle Londra'da bir görüşme gerçekleştirdi ve ikna etmeye çalışıyor.



