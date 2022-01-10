Belhanda'dan Kadıköy'de 'ağlama' işareti

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasındaki mücadelenin ikinci yarısının 35. saniyesinde Younes Belhanda, fileleri havalandırdı.



Adana Demirspor'u öne geçiren Belhanda, önce sıklıkla yaptığı arka arkaya taklalar ile gol sevincini yaşadı. Belhanda, bu sevinç sonrası Fenerbahçe tribünlerine dönerek ağlama işareti yaptı.



Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, bu hareket üzerine Belhanda ile tartışmaya başladı. İki takım oyuncuları, bu gerginliği bitirmek için araya girdi.



Maçın hakemi Halil Umut Meler, santradan önce her iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.



Fenerbahçe tribünleri de bu olay sonrası Younes Belhanda'ya tepki gösterdi.





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