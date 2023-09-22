Bekleyiş sona eriyor: Arda Güler geri döndü!

DÖNÜŞ TARİHİ

REAL MADRID 20 + 10 MİLYON EURO ÖDEDİ

Real Madrid'in Türk yıldızıArda Güler, antrenman performansıyla dudak ısırtırken ve heyecanla beklenirken ABD kampı sırasında sakatlanmıştı. 14 Ağustos'ta menisküs rahatsızlığı nedeniyle atroskopi yapılan Arda Güler, 6 hafta boyunca rehabilitasyon sürecini başarılı bir şekilde geçirdi.Sahalardan uzun süredir uzak kalan ve bireysel çalışmalarını sürdürenAS'ın haberine göre; Pazar günü 21.00'deki Atletico Madrid maçında takım kadrosunda olması beklenmeyenÖte yandan Marca'da yer alan habere göre;14 yaşında Fenerbahçe altyapısına transfer olan ve Fenerbahçe formasını ilk kez 17 yaşında terleten Arda Güler, bu yaz 20 + 10 milyon euro' ve sonraki satıştan yüzde 20 rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tuttu.Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 resmi maçta 9 gol atıp 12 asist yapmıştı.