bein sports 1 izle, Galatasaray Başakşehir maçı canlı yayını izle

Teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir karşısında iskelet kadrosuna dönecek. Sezonun ilk yarısında Başakşehir'i deplasmanda 7-0 yenen Galatasaray kupada rakibi karşısında rotasyona gitmişti. Savunmada Victor Nelsson, orta sahada Sergio Oliveira, hücumda Milot Rashica 3-2 kaybedilen Başakşehir maçında forma giymemişti. Yine riske girmek istemeyen Buruk 7-0 kazanan takımı sahaya sürmeye hazırlanıyor. Sol bekte Adekugbe yerine Kazımcan'a formayı veren Buruk, ideal 11'inde başka değişiklik düşünmüyor. Adekugbe, Beşiktaş derbisinde sergilediği etkisiz futbolla kredisini tüketti. Dubois denense de +3 kuralında Kazımcan öne çıktı. Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 29 kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar 14 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turunculacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 51 golüne, Bozbaykuşlar 36 golle karşılık verdi.Karagümrük ve Beşiktaş'a 5 puan kaybeden Galatasaray, hareketli bir haftayı geride bıraktı. Florya'nın kapılarını açan sarı-kırmızılı takım, taraftarın desteğiyle moral buldu ve şampiyonluğa konsantre oldu. Süper Lig'de 5 karşılaşması kalan Galatasaray'da ilk final Başakşehir... Yönetim, Başakşehir galibiyetine 5 milyon TL prim koyarak oyuncuları motive etti. Teknik heyet, kart sınırında olan as oyuncular Sacha Boey, Oliveira, Rashica, Kerem ve İcardi'ye uyarıda bulundu. Başakşehir maçı için satışa çıkan biletler tükendi ve Nef Stadyumu'na 50 bin taraftar bekleniyor. Tribünlere asılacak pankartlarla takıma şampiyonluk yolunda duyulan güven vurgulanacak. Teknik direktör Okan Buruk'a da mücadele öncesinde özel tezahürat yapılacak.2014-15'ten bu yana G.Saray forması ile skora en sık katkı veren oyuncu Mauro İcardi oldu. Bu sezon PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, 1440 dakika sahada kaldı. 14 golünün yanı sıra 7 asisti bulunan Tangocu, 69 dakikada bir skor katkısı sağladı.Galatasaray, Süper Lig'in tamamlanmasına 5 maç kala şampiyonluk yarışında kazaya uğramamak için maddi, manevi her imkanı seferber etmiş durumda. Sarı kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, yöneticiler, teknik direktör Okan Buruk hemen her fırsatta, oyuncular da sosyal medya hesaplarından şampiyonluğa olan inançlarının altını çiziyor. Son olarak Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur sinerjiyi artırmak için oyuncuların ailelerine mektup gönderirken bir sürpriz hamle de yönetiminden geldi. Ligin bitimine 5 hafta kala liderliğini koruyan Galatasaray'da futbolcularını hedefe daha da motive etmek isteyen yönetim ligin finalinde oynayacağı maçlar için özel bir prim havuzu sistemine gitti. Son 2 haftada Karagümrük beraberliği ve Beşiktaş derbisindeki yenilgi ile birlikte 5 puan kaybeden takımın bütün konsantrasyonunun saha içinde olması adına kolları sıvayan ve oyuncularını mental olarak güçlü tutmaya çalışan sarı kırmızılılar, futbolcularının kontratlarında yazan şampiyonluk bonusu dışında prim uygulamasına gidecek. Kalan 5 maçını kazanmasını halinde 23. şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray'da her karşılaşma için 10 milyon TL galibiyet primi belirlendi. Bugün Başakşehir ile oynayacak olan Galatasaray ardından İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü ve son hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Her alınan galibiyetin ödülü prim havuzunda birikecek. Ve Galatasaray sezon sonunda şampiyonluğa, hedefine ulaşması halinde havuzda biriken bu tutar sarı kırmızılı takıma dağıtılacak.Şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürmek isteyen Galatasaray, bugün Başakşehir ile kapışacak. Karagümrük beraberliği ve Beşiktaş yenilgisi sonrasında yeniden 3 puanla tanışmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, 2 maç hasretine de son vermek istiyor. Bu doğrultuda Aslan'ın hocası Okan Buruk, Başakşehir ile oynanacak karşılaşma öncesinde öğrencileriyle konuştu. Buruk, şampiyonluk için halen en avantajlı takım olduklarının altını çizdi. Başarılı çalıştırıcının, sözlerinden ön plana çıkanlar ise şöyle oldu: "Bugün kendimiz gibi oynamalıyız. Rakiplerimizin bu süre içerisinde aldığı sonuçlar bizi ilgilendirmiyor. Onların maçlarını takip etmeyi düşünmüyoruz. Başakşehir karşısında ise hücumda agresif başlamalıyız. Savunmadaki hatalarımızı gidermek için de bu bölgede olabildiğince yardımlaşmalıyız. Sahada yer alan herkes, birbirinin açığını kapatmalı."Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Medipol Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda mağlup oldu. 51 puanı bulunan turuncu-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, IcardiMuhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner Erkin, Biglia, Januzaj, Aleksic, Berkay, Serdar Gürler, Joao FigueiredoGalatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son iki maçında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan ve Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 5 puan kaybetti.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sahasındaki son 14 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Milot Rashica, kart görmeleri durumunda ligin 34. haftasındaki İstanbulspor maçında forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir'de ise Leo Duarte, Serdar Gürler, Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 6 futbolcu, maçta kart görmeleri durumunda 34. haftada oynanacak HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasında görev yapamayacak.Turuncu-lacivertli ekipte kart cezaları sona eren Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir, bu mücadelede forma giyebilecek. Sakatlıkları bulunan Eden Karzev ile Patryk Szysz ise takımdaki yerlerini alamayacak.Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 30. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 29 maçtan 14'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 51 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 14 kez konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 28 gol atan Galatasaray, kalesinde 14 gol gördü.Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR hakemi olarakgörev yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini bu sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 7-0'lık sonuçla aldı. Meddipol Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, ev sahibi olduğu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 mağlup etti.Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Başakşehir'i yine aynı silahla vuracak. Ligin ilk yarısındaki 7-0'lık maç, Buruk'un referans noktası olacak. Buruk özellikle ön taraftaki oyunculardan rakip savunmaya baskı kurmasını istedi. Bu noktada Rashica, Zaniolo ve Torreira gibi isimlerin pres gücüne inanan sarı-kırmızılı hoca, karşılaşmanın yüksek tempoda oynanmasını istedi. Temponun yüksek olmasının avantajlarına olduğunu düşünen genç hoca, takımın fiziksel olarak fark yaratmasını istedi. Buruk'un tek farklı skorun riskine de dikkat çekerek, özellikle son bölüme en az iki farklı önde girmelerinin önemini anlattığı belirtildi. Öte yandan Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar son çalışmasını Nef Stadı'nda gerçekleştirdi. Galatasaray'da bu maç öncesi herhangi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.Büyük çekişmeye sahne olan Spor Toto Süper Lig'de geri sayım başladı. Bitime 5 maçı kalan Galatasaray bugün saat 20.00'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Geride kalan haftalarda sarıkırmızılılar, 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 70 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-lacivertliler ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla 5. Sırada... Süper Lig'de son oynadığı son 2 maçında 4 puan kaybeden Galatasaray, Başakşehir maçından galip ayrılıp, şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken hata yapmak istemiyor. Sarı kırmızılı takımın en büyük güvencesi yine taraftarı olacak. Başakşehir maçı için satışa çıkan biletler tükendi ve Nef Stadyumu'na 50 bin taraftar bekleniyor. Tribünlere asılacak pankartlarla takıma şampiyonluk yolunda duyulan güven vurgulanacak.Teknik direktör Okan Buruk'a da maç öncesinde özel tezahürat yapılacak. Galatasaray ayrıca ligde Nef'te oynadığı son 14 maçta yenilmedi. Sarı- kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 14 karşılaşmada 12 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.