Begley: "Knicks, Russell Westbrook ile artık ilgilenmiyor"

New York Knicks'in, Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook'tan ilgisini geri çektiği bildirildi.



Takas talebinin ardından, Rockets'ın yakın zamanda Westbrook ile yollarını ayırmayı hedeflediği açıklanmıştı. Knicks'in kendisini almakla ilgilendiği bildirilse de, bu söylentiler şu sıralar soğumuş durumda.



NBA muhabiri Ian Begley'e göre Knicks, Gordon Hayward ile sözleşme imzalamakla ilgilenmedikleri aynı sebep için, artık Westbrook için takas görüşmelerinde yer almıyor.



Begley, Knicks'in basketbol operasyonları başkanı Leon Rose'un "Hayward veya muhtemelen Westbrook gibi birinci sınıf bir oyuncuya uzun vadeli bir mali taahhütte bulunmanın zamanının doğru olduğunu düşünmediğini" söyledi.



Begley ayrıca Knicks'in kadroda oyun kurucu oynayabilecek beş oyuncuya sahip olduğuna dikkat çekti. Dennis Smith Jr. ve Frank Ntilikina'ya sahipken Austin Rivers, Elfrid Payton ve Myles Powell ile anlaşan Knicks, ayrıca, her iki guard pozisyonunda da oynayabilecek Immanuel Quickley'i Draft etmişti.



Dolayısıyla, Westbrook'tan kaçınmak ekip için mantıklı olsa da, Begley bir takas olasılığını tamamen dışlamadı.



