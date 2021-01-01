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Beal, Wizards'daki geleceğini henüz düşünmüyor

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, Wizards'ın dün gece Philadelphia 76ers tarafından playofflardan elenmesinden sonra takımdaki geleceği hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, Wizards'ın dün gece Philadelphia 76ers tarafından playofflardan elenmesinden sonra takımdaki geleceği hakkında konuştu.

Wizards'ın 129-112 mağlup olduğu serinin 5. maçını 32 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle tamamlayan Beal, şunları söyledi:

"Şu anda bunu düşünmeyeceğiz, hatta bunun hakkında konuşmayacağız da. Henüz bunların hiçbirini düşünmedim."

Beal, kontratının son yılına girerken bu yaz dönemi sonunda durumunu değerlendireceğini de sözlerine ekledi:

"Nihayetinde kontrol bende. Bence benim açımdan en önemlisi bu. İnsanlar istedikleri gibi haberler çıkaracaklar ama ben aklımın nerede olduğunu biliyorum. Zaten eğer benim ağzımdan çıkmayan bir şey ise, o zaman hepsi söylenti olacak.

Sanırım bu yıl anlaşmamın son sezonuna girdiğim için, söylentiler çok daha fazla artacaktır. Lakin ben rahatlamaya ve vücudumu dinlendirmeye odaklanacağım ve yaz dönemi geldiğinde de tüm bunları değerlendireceğiz."


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